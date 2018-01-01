Як волинський хірург екс-президента Ющенка від отруєння рятував. ВІДЕО

Ростислав Валіхновський розповів, як з командою лікарів рятував екс-президента України Віктора Ющенка після отруєння.



Про це він розповів у випуску «Зе Интервьюер», пише



Нагадаємо, Ющенка отруїли у вересні 2004-го - перед президентськими виборами. Ймовірно, це сталося на дачі тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка, куди Ющенка запросили на нараду. Вранці наступного дня тодішній кандидат у президенти почав скаржитися на нудоту, головний і шлунковий біль. Ющенка одразу відправили на лікування у Швейцарію.



Валіхновський розказав, що через два тижні після отруєння в Україні почали відбирати лікарів, які могли б стати корисними у порятунку Ющенка. На той момент його лікуванням займалися швейцарські медики, проте, каже Валіхновський, потрібні були люди в Україні для допомоги хворому.



«Це було діаксинове отруєння. Віктор Андрійович ковтнув величезну дозу діаоксину. Я з лікарської точки зору можу сказати, що діоксин є жиророзчинним, він міг розчинитися у спиртових сполуках», - пояснив Валіхновський.



За його словами, лікування тривало до 2009 року.



«Моєю роботою була хірургія шкіри. Ющенко переніс 27 операцій під загальним наркозом, були й операції під місцевим наркозом. Ви розумієте, у нього були гамартоми (доброякісні пухлиноподібні утворення, - ред.) майже по всьому тілу. Не було лише на долонях та ступнях. Найгірше - у місцях, де є волосяний покрив. Насправді, через ці гамартоми Ющенко почав втрачати волосся, ми тоді дуже злякалися. Але це, на щастя, пройшло повз камери», - розказав хірург з Волині.



За словами Валіхновського, він разом з командою проводив постійні дренажі абсцесів, щоб накопичений у них гній виходив назовні.



«Результат загоєння - шкіра пацієнта покрита рубцевими деформаціями з голови до ніг. Якщо зараз в «Google» набрати слова Віктор Ющенко у 2004-му (фото одразу після отруєння) і Віктор Ющенко зараз - ми побачимо дві різні людини. Я пишаюся роботою команди», - поділився Валіхновський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пластичний хірург з Волинірозповів, як з командою лікарів рятував екс-президента Українипісля отруєння.Про це він розповів у випуску «Зе Интервьюер», пише Перший Нагадаємо, Ющенка отруїли у вересні 2004-го - перед президентськими виборами. Ймовірно, це сталося на дачі тодішнього заступника голови СБУ, куди Ющенка запросили на нараду. Вранці наступного дня тодішній кандидат у президенти почав скаржитися на нудоту, головний і шлунковий біль. Ющенка одразу відправили на лікування у Швейцарію.Валіхновський розказав, що через два тижні після отруєння в Україні почали відбирати лікарів, які могли б стати корисними у порятунку Ющенка. На той момент його лікуванням займалися швейцарські медики, проте, каже Валіхновський, потрібні були люди в Україні для допомоги хворому.«Це було діаксинове отруєння. Віктор Андрійович ковтнув величезну дозу діаоксину. Я з лікарської точки зору можу сказати, що діоксин є жиророзчинним, він міг розчинитися у спиртових сполуках», - пояснив Валіхновський.За його словами, лікування тривало до 2009 року.«Моєю роботою була хірургія шкіри. Ющенко переніс 27 операцій під загальним наркозом, були й операції під місцевим наркозом. Ви розумієте, у нього були гамартоми (доброякісні пухлиноподібні утворення, - ред.) майже по всьому тілу. Не було лише на долонях та ступнях. Найгірше - у місцях, де є волосяний покрив. Насправді, через ці гамартоми Ющенко почав втрачати волосся, ми тоді дуже злякалися. Але це, на щастя, пройшло повз камери», - розказав хірург з Волині.За словами Валіхновського, він разом з командою проводив постійні дренажі абсцесів, щоб накопичений у них гній виходив назовні.«Результат загоєння - шкіра пацієнта покрита рубцевими деформаціями з голови до ніг. Якщо зараз в «Google» набрати слова Віктор Ющенко у 2004-му (фото одразу після отруєння) і Віктор Ющенко зараз - ми побачимо дві різні людини. Я пишаюся роботою команди», - поділився Валіхновський.

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