Пропонують змінити текст Гімну України





Відповідна петиція зареєстрована на сайті Верховної ради України, передає



Автор петиції пропонує затвердити новий текст такого змісту:



"Процвітає України і слава, і воля

Вже нам, браття Українці, усміхнулась доля

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо Ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття, козацького роду.

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє,

Бо у нашій Україні доленька квітніє.

А завзята, праця щира всіх нас об’єднає,

Пісня волі в Україні гучніше лунає.

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття, козацького роду."



Петиція зареєстрована 10 грудня і станом на 21 грудня набрала 4 підписи з 25 000 необхідних. Ініціатором вказаний Гудій Андрій Вікторович. Останнім днем збору підписів буде 10 березня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зареєстрували петицію, у якій пропонують Верховній Раді України пропонують змінити текст Державного Гімну України.Відповідна петиція зареєстрована на сайті Верховної ради України, передає УНН Автор петиції пропонує затвердити новий текст такого змісту:"Процвітає України і слава, і воляВже нам, браття Українці, усміхнулась доляГинуть наші вороженьки, як роса на сонці,Бо пануємо Ми, браття, у своїй сторонці.Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,Бо віками ми є браття, козацького роду.Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє,Бо у нашій Україні доленька квітніє.А завзята, праця щира всіх нас об’єднає,Пісня волі в Україні гучніше лунає.Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,Бо віками ми є браття, козацького роду."Петиція зареєстрована 10 грудня і станом на 21 грудня набрала 4 підписи з 25 000 необхідних. Ініціатором вказаний. Останнім днем збору підписів буде 10 березня 2019 року.

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