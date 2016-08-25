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Пропонують змінити текст Гімну України

Пропонують змінити текст Гімну України
Зареєстрували петицію, у якій пропонують Верховній Раді України пропонують змінити текст Державного Гімну України.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Верховної ради України, передає УНН.

Автор петиції пропонує затвердити новий текст такого змісту:

"Процвітає України і слава, і воля
Вже нам, браття Українці, усміхнулась доля
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо Ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду.
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє,
Бо у нашій Україні доленька квітніє.
А завзята, праця щира всіх нас об’єднає,
Пісня волі в Україні гучніше лунає.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду."

Петиція зареєстрована 10 грудня і станом на 21 грудня набрала 4 підписи з 25 000 необхідних. Ініціатором вказаний Гудій Андрій Вікторович. Останнім днем збору підписів буде 10 березня 2019 року.

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Теги: Гімн, Україна
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