Пропонують змінити текст Гімну України
Сьогодні, 19:35
Зареєстрували петицію, у якій пропонують Верховній Раді України пропонують змінити текст Державного Гімну України.
Відповідна петиція зареєстрована на сайті Верховної ради України, передає УНН.
Автор петиції пропонує затвердити новий текст такого змісту:
"Процвітає України і слава, і воля
Вже нам, браття Українці, усміхнулась доля
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо Ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду.
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє,
Бо у нашій Україні доленька квітніє.
А завзята, праця щира всіх нас об’єднає,
Пісня волі в Україні гучніше лунає.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду."
Петиція зареєстрована 10 грудня і станом на 21 грудня набрала 4 підписи з 25 000 необхідних. Ініціатором вказаний Гудій Андрій Вікторович. Останнім днем збору підписів буде 10 березня 2019 року.
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Відповідна петиція зареєстрована на сайті Верховної ради України, передає УНН.
Автор петиції пропонує затвердити новий текст такого змісту:
"Процвітає України і слава, і воля
Вже нам, браття Українці, усміхнулась доля
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо Ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду.
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє,
Бо у нашій Україні доленька квітніє.
А завзята, праця щира всіх нас об’єднає,
Пісня волі в Україні гучніше лунає.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду."
Петиція зареєстрована 10 грудня і станом на 21 грудня набрала 4 підписи з 25 000 необхідних. Ініціатором вказаний Гудій Андрій Вікторович. Останнім днем збору підписів буде 10 березня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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