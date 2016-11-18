«Богдан» передав Збройним силам України 20 вантажівок





Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко взяв участь у церемонії передачі сучасної військової техніки для Збройних сил України, – повідомили на



Церемонія відбулася на військовому летовищі «Озерне», де широко представили зразки військової техніки: танки Т-72, Т-80 БВ, машини розмінування, бойові машини піхоти БМП-1, РСЗО БМ-21 «Град», артилерійські системи 2С1 «Гвоздика», броньовані розвідувальні машини БРДМ 2 Л1 та «Варта», зенітно-ракетні комплекси ЗРК С-300 ПТ, літаки ІЛ-76 МТ, Су-25 МК, МіГ-29, гелікоптери Мі-8МТ, Мі-8МТП, БПЛА Лелека-100, PD-1, «Фурія», машини БРЕМ, автомобілі підвищеної прохідності Богдан 6317, КРАЗ, автобуси для перевезення особового складу та системи АСУ.



«Сьогодні у Житомирській області ми передаємо до лав ЗСУ нову та модернізовану військову техніку та озброєння. У Держбюджеті нарешті видатки виключно на оборону перевищують 3% ВВП, а всього на сектор оборони і безпеки планується витратити більше 5% ВВП. На армію на наступний рік виділено більше 102 млрд грн. Це на 16 млрд більше, ніж минулого року», – підкреслив Президент.



Глава держави зазначив, що саме завдяки ефективним і швидким діям керівництва держави, керівництва ЗСУ, Ради національної безпеки і оборони, Уряду, Верховної Ради на сьогоднішній день різко нарощено можливості захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави за основними напрямками можливого удару російського агресора.



«Дякую науковому і виробничому персоналу оборонно-промислового комплексу, які перейшли на дво- і тризмінний режим роботи, щоб прискорити випуск продукції, на яку чекають наші воїни», – наголосив Верховний Головнокомандувач.



Зазначають, що вантажівки підвищеної прохідності «Богдан 6317» понад два роки успішно експлуатуються у частинах та підрозділах ЗСУ і поступово замінюють у військах застарілі радянські «Урали» та «ЗіЛи».



Цього року «Богдан» передав до ЗСУ близько 200 вантажівок підвищеної прохідності «Богдан 6317» у рамках виконання державного оборонного замовлення від Міноборони. Загалом виробничі можливості Черкаського заводу корпорації «Богдан» дозволяють виготовляти до 500 одиниць такої техніки на рік, що значно перевищує обсяг замовлення на ці автомобілі.



«Богдан 6317» – сучасний багатоцільовий автомобіль, обладнаний потужним шестициліндровим дизельним двигуном з турбонаддувом Weichai Power, робочий об’єм якого становить 9,7 л, а потужність — 280 к.с. Використання цих двигунів дозволило українським автовиробникам давно відмовитися від складових російського виробництва по всій лінійці продукції.



Вантажівка здатна розвивати швидкість до 85 км/год з вантажем в 11 тон і має запас ходу у 1447 км. Автомобіль може перевозити 50 осіб у відповідно обладнаному для цього кузові.

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