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Викрили луцькі фірми, які не платили податків за автомобільний бізнес

Викрили луцькі фірми, які не платили податків за автомобільний бізнес
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомили у прес-службі ДФС України.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановили особи службовців низки суб’єктів господарювання м. Луцька та м. Києва, які при ввезенні на територію України автотранспортних засобів, їх митному оформленні за заниженою вартістю та подальшій реалізації фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів на суму понад 5 млн. грн.

Окрім того встановили, що внаслідок протиправних дій, на спеціальних рахунках низки підприємств, причетних до злочинної схеми, в системі електронного адміністрування ПДВ Державної казначейської служби України утворився ліміт суми ПДВ в сумі 10,3 млн. грн., на який у грудні поточного року наклали арешт, чим упередили його використання для незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ іншим підприємствам.

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Теги: лучанин
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