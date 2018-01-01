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Боулінг та більярд у «Промені» працює цілодобово*

Боулінг та більярд у «Промені» працює цілодобово*
У Луцьку можна планувати робочий час та відпочинок абсолютно вільно. Адже далеко не всі заклади мають обмежений час роботи.

«George’s Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь» працює цілодобово.

Тут в будь-який час доби можна пограти в боулінг або більярд. Це місце, де час зупиняється, а ви можете обрати, яка атмосфера буде комфортною. Можливо, вам до душі розмірена гра в більярд, приглушене світло і ненав’язлива музика?

А, може, вам потрібен драйв і боулінг стане найкращим вибором? Якщо ж хочеться поспівати, то на цьому ж поверсі з 18:00 до 06:00 працює ресторан-караоке.

У «Промені» чекають на кожного.

Restaurant & karaoke: +380 (50) 490 77 14
Bowling: +380 (50) 490 77 13
Billiards: +380 (50) 490 77 12

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Теги: Промінь, Луцьк
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