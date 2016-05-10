Лучанка заявляє, що водій маршрутки послав її дитину «на х*й»
Сьогодні, 21:28
Водій однієї з луцьких маршруток грубо відповів хлопчику, який, заходячи в автобус, показав посвідчення.
Про це на ресурсі Відкрите місто написала матір хлопчика Юлія Лементар.
Жінка переконує, що водій послав її дитину «на х*й» і, вочевидь, робить це не вперше.
"20.12 близько 10 години ранку в маршрутці 29 дитину водій послав на х **.
Як виявилося, ця ситуація відбувається не вперше.
Дитина їздить по посвідченню Інвалід-дитинства. Заходячи в маршрутку показує водієві "Посвідчення", а водій його посилає на х **.
Вдома син розповів про те, що трапилося і про те, що ця ситуація не вперше і водій той самий.
Номера автобуса не маю, але за описом дитини це худорлявий, лисуватий дідусь.
Прошу прийняти міри і підкажіть хто перевізник.
Заздалегідь дякую", - йдетья в дописі.
Зауважимо, що перевізником на маршруті №29 є комунальне підприємство "Луцьке підприємство електротранспорту".
А повідомлення про проблему скерували на розгляд до Управління транспорту та зв’язку Луцькради.
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Про це на ресурсі Відкрите місто написала матір хлопчика Юлія Лементар.
Жінка переконує, що водій послав її дитину «на х*й» і, вочевидь, робить це не вперше.
"20.12 близько 10 години ранку в маршрутці 29 дитину водій послав на х **.
Як виявилося, ця ситуація відбувається не вперше.
Дитина їздить по посвідченню Інвалід-дитинства. Заходячи в маршрутку показує водієві "Посвідчення", а водій його посилає на х **.
Вдома син розповів про те, що трапилося і про те, що ця ситуація не вперше і водій той самий.
Номера автобуса не маю, але за описом дитини це худорлявий, лисуватий дідусь.
Прошу прийняти міри і підкажіть хто перевізник.
Заздалегідь дякую", - йдетья в дописі.
Зауважимо, що перевізником на маршруті №29 є комунальне підприємство "Луцьке підприємство електротранспорту".
А повідомлення про проблему скерували на розгляд до Управління транспорту та зв’язку Луцькради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
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Саме так, послав би так дитину в моїй присутності - "лисуватий дідусь" поїв би деякий час рідину з трубочки, і тихо здох би, водити вже не зміг би більше. Бо п*здюлі були б епічні.
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