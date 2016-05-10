Лучанка заявляє, що водій маршрутки послав її дитину «на х*й»

Водій однієї з луцьких маршруток грубо відповів хлопчику, який, заходячи в автобус, показав посвідчення.Про це на ресурсі Відкрите місто написала матір хлопчикаЖінка переконує, що водій послав її дитину «на х*й» і, вочевидь, робить це не вперше."20.12 близько 10 години ранку в маршрутці 29 дитину водій послав на х **.Як виявилося, ця ситуація відбувається не вперше.Дитина їздить по посвідченню Інвалід-дитинства. Заходячи в маршрутку показує водієві "Посвідчення", а водій його посилає на х **.Вдома син розповів про те, що трапилося і про те, що ця ситуація не вперше і водій той самий.Номера автобуса не маю, але за описом дитини це худорлявий, лисуватий дідусь.Прошу прийняти міри і підкажіть хто перевізник.Заздалегідь дякую", - йдетья в дописі.Зауважимо, що перевізником на маршруті №29 є комунальне підприємство "Луцьке підприємство електротранспорту".А повідомлення про проблему скерували на розгляд до Управління транспорту та зв’язку Луцькради.