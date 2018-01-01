Представники європейського банку інспектували луцькі котельні





Про це йдеться на



Провідний банкір Ігор Князев та асоційований менеджер Михайло Стрєльніков 21 грудня відвідали Луцьк.



Спільно з директором підприємства Валентиною Малютіною та Богданом Карачевським, заступником директора з впровадження інноваційних технологій та міжнародних проектів представники ЄБРР відвідали три котельні, модернізовані згідно Контракту № 2Б, залишилися задоволеними результатами, та висловили сподівання, що роботи на решті дев’яти котельнях наступного року будуть здійснені на такому ж високому рівні.



Окрім того делегація відвідала будівництво твердопаливної котельні, що здійснюється в рамках Контракту № 6, і вже намітила дату відкриття найбільшої твердопаливної котельні м. Луцька, що є нічим іншим, як свідченням задоволення результатами проробленої роботи.



Друга частина зустрічі відбулася вже безпосередньо на ДКП «Луцьктепло», де до обговорення приєдналися головний інженер, головний бухгалтер та представники групи реалізації проекту. В цій частині зустрічі пан Князев висловив сподівання на подальшу системну співпрацю, і наголосив на необхідності запуску в роботу інших тендерів вже в першому кварталі 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою проконтролювати, як виконуються роботи за проектом модернізації системи централізованого теплопостачання м. Луцька представники Європейського банку реконструкції та розвитку відвідали ДКП «Луцьктепло».Про це йдеться на сайті «Луцьктепла».Провідний банкірта асоційований менеджерв 21 грудня відвідали Луцьк.Спільно з директором підприємствата, заступником директора з впровадження інноваційних технологій та міжнародних проектів представники ЄБРР відвідали три котельні, модернізовані згідно Контракту № 2Б, залишилися задоволеними результатами, та висловили сподівання, що роботи на решті дев’яти котельнях наступного року будуть здійснені на такому ж високому рівні.Окрім того делегація відвідала будівництво твердопаливної котельні, що здійснюється в рамках Контракту № 6, і вже намітила дату відкриття найбільшої твердопаливної котельні м. Луцька, що є нічим іншим, як свідченням задоволення результатами проробленої роботи.Друга частина зустрічі відбулася вже безпосередньо на ДКП «Луцьктепло», де до обговорення приєдналися головний інженер, головний бухгалтер та представники групи реалізації проекту. В цій частині зустрічі пан Князев висловив сподівання на подальшу системну співпрацю, і наголосив на необхідності запуску в роботу інших тендерів вже в першому кварталі 2019 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію