Волинь обрала представника Ради ветеранів України
Сьогодні, 21:53
На Волині обрали представника від області у Раду ветеранів України.
На виборах, що відбулися сьогодні, 21 грудня, представником цього органу обрали керівника центру допомоги учасникам АТО при Волинській ОДА, атовця Юрія Дмитрука.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.
За словами Олега Кобилинського, участь у голосуванні взяв 31 представник громадських організацій Волині, що об’єднують бійців та ветеранів бойових дій на Сході України.
Термін, на який обрали представника від області у Раду ветеранів України, не визначений. Утім, Юрій Дмитрук матиме зобов’язання щоквартально звітувати перед громадськими організаціями, які делегували йому такі повноваження.
Кобилинський додав, що Рада ветеранів існує для вирішення питань, що стосуються бійців та їхніх родин, поки Міністерство у справах ветеранів перебуває на стадії остаточного формування. Далі ж при профільному міністерстві діятиме громадська рада. Від Волині до її складу делегували Олега Кобилинського та бійця Артура Булата.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На виборах, що відбулися сьогодні, 21 грудня, представником цього органу обрали керівника центру допомоги учасникам АТО при Волинській ОДА, атовця Юрія Дмитрука.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.
За словами Олега Кобилинського, участь у голосуванні взяв 31 представник громадських організацій Волині, що об’єднують бійців та ветеранів бойових дій на Сході України.
Термін, на який обрали представника від області у Раду ветеранів України, не визначений. Утім, Юрій Дмитрук матиме зобов’язання щоквартально звітувати перед громадськими організаціями, які делегували йому такі повноваження.
Кобилинський додав, що Рада ветеранів існує для вирішення питань, що стосуються бійців та їхніх родин, поки Міністерство у справах ветеранів перебуває на стадії остаточного формування. Далі ж при профільному міністерстві діятиме громадська рада. Від Волині до її складу делегували Олега Кобилинського та бійця Артура Булата.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинь обрала представника Ради ветеранів України
Сьогодні, 21:53
Лучанка заявляє, що водій маршрутки послав її дитину «на х*й»
Сьогодні, 21:28
Українські аграрії придбали за допомогою ПриватБанку вітчизняної агротехніки на 1,5 млрд грн*
Сьогодні, 20:49
Погода в Луцьку на суботу, 22 грудня
Сьогодні, 20:00