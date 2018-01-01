Волинь обрала представника Ради ветеранів України

На Волині обрали представника від області у Раду ветеранів України.На виборах, що відбулися сьогодні, 21 грудня, представником цього органу обрали керівника центру допомоги учасникам АТО при Волинській ОДА, атовцяПро це у коментарірозповів голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО ВолиніЗа словами Олега Кобилинського, участь у голосуванні взяв 31 представник громадських організацій Волині, що об’єднують бійців та ветеранів бойових дій на Сході України.Термін, на який обрали представника від області у Раду ветеранів України, не визначений. Утім, Юрій Дмитрук матиме зобов’язання щоквартально звітувати перед громадськими організаціями, які делегували йому такі повноваження.Кобилинський додав, що Рада ветеранів існує для вирішення питань, що стосуються бійців та їхніх родин, поки Міністерство у справах ветеранів перебуває на стадії остаточного формування. Далі ж при профільному міністерстві діятиме громадська рада. Від Волині до її складу делегували Олега Кобилинського та бійця Артура Булата.