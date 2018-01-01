22 грудня на Волині: гортаючи календар

22 грудня день народження святкує голова Волинського обласного товариства «Холмщина», заслужений працівник культури України(на фото).Також сьогодні день народження відзначають підприємець, журналістта директор Горохівського районного історичного музею22 грудня іменини у тих, хто носить ім’я Анна.вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.Щороку 22 грудня в день зимового сонцестояння в Україні святкується День енергетика. Також на цю дату припадає День працівників дипломатичної служби України.