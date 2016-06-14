Патріарх Філарет прокоментував заяву Михаїла про шантаж

Філарет в ефірі Михаїла про шантаж під час обрання предстоятеля нової Православної церкви України.



За його словами, митрополита не шантажували, а «вмовляли» зняти свою кандидатуру.



«Ніхто його не шантажував. Його вмовляли. Так. Для того, щоб зберегти єдність. Бо якби цієї єдності не було б, то не було би Собору», – сказав Філарет.



Митрополит Михаїл був кандидатом на предстоятеля єдиної української помісної православної церкви від Української православної церкви (Київського патріархату). Однак, коли він вийшов у другий тур голосування разом із митрополитом Переяславським і Білоцерківським Епіфанієм і митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном, то зняв свою кандидатуру.



Митрополит заявив, що Петром Порошенком та патріархом Філаретом.



Він додав, що мав «гарячі дискусії» з Філаретом.



«Ми стояли на межі нерозпуску. Я сказав делегатам, що мене шантажують, а це недемократично, що не було жодних аргументів на користь того, що я повинен зняти свою кандидатуру», – сказав Михаїл.



Зрештою, після розмови з президентом Петром Порошенком Михаїл, за його словами, взяв самовідвід «на користь єдиної української церкви».



15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.



Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.



Повністю інтерв’ю з патріархом Філаретом дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 22 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патріархв ефірі Радіо Свобода заперечив заяви митрополита Луцького та Волинськогопро шантаж під час обрання предстоятеля нової Православної церкви України.За його словами, митрополита не шантажували, а «вмовляли» зняти свою кандидатуру.«Ніхто його не шантажував. Його вмовляли. Так. Для того, щоб зберегти єдність. Бо якби цієї єдності не було б, то не було би Собору», – сказав Філарет.Митрополит Михаїл був кандидатом на предстоятеля єдиної української помісної православної церкви від Української православної церкви (Київського патріархату). Однак, коли він вийшов у другий тур голосування разом із митрополитом Переяславським і Білоцерківським Епіфанієм і митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном, то зняв свою кандидатуру.Митрополит заявив, що зробив це, бо його шантажували . За його словами, він мав кілька зустрічей із президентомта патріархом Філаретом.Він додав, що мав «гарячі дискусії» з Філаретом.«Ми стояли на межі нерозпуску. Я сказав делегатам, що мене шантажують, а це недемократично, що не було жодних аргументів на користь того, що я повинен зняти свою кандидатуру», – сказав Михаїл.Зрештою, після розмови з президентом Петром Порошенком Михаїл, за його словами, взяв самовідвід «на користь єдиної української церкви».15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.Повністю інтерв’ю з патріархом Філаретом дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 22 грудня.

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