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Росія і Білорусь створюють єдине законодавство

Росія і Білорусь створюють єдине законодавство
Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі.

Про це він сказав на 55-ій сесії Парламентських Зборів Союзу Білорусі і Росії, яка відкрилася в Москві в п'ятницю, передає білоруський "Інтерфакс".

За його словами, створення єдиного правового простору - це "шлях до забезпечення рівних умов для роботи компаній і підприємств на всій території союзної держави".

Відзначається, що раніше формування єдиного законодавства обговорили президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко.

19 грудня президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, в яке входять РФ і Білорусь.

Нагадаємо:

17 грудня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Білорусь є "братнім, найближчим, стратегічним союзним партнером" Росії, але питання про об'єднання в одну державу на порядку денному не стоїть.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна суверенна і незалежна, і що він ніколи не отримував від Росії жодних пропозицій про приєднання.

Союзна держава - це наддержавне утворення, що включає в себе Росію і Білорусь, в якому поетапно організовуються єдиний політичний, економічний, військовий, митний, валютний, юридичний, гуманітарний і культурний простір.

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Теги: Росія, Білорусь, Союз, законодавство
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