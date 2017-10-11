Росія і Білорусь створюють єдине законодавство

В'ячеслав Володін заявив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі.



Про це він сказав на 55-ій сесії Парламентських Зборів Союзу Білорусі і Росії, яка відкрилася в Москві в п'ятницю, передає білоруський



За його словами, створення єдиного правового простору - це "шлях до забезпечення рівних умов для роботи компаній і підприємств на всій території союзної держави".



Відзначається, що раніше формування єдиного законодавства обговорили президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко.



19 грудня президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, в яке входять РФ і Білорусь.



Нагадаємо:



17 грудня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Білорусь є "братнім, найближчим, стратегічним союзним партнером" Росії, але питання про об'єднання в одну державу на порядку денному не стоїть.



Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна суверенна і незалежна, і що він ніколи не отримував від Росії жодних пропозицій про приєднання.



Союзна держава - це наддержавне утворення, що включає в себе Росію і Білорусь, в якому поетапно організовуються єдиний політичний, економічний, військовий, митний, валютний, юридичний, гуманітарний і культурний простір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Держдуми РФзаявив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі.Про це він сказав на 55-ій сесії Парламентських Зборів Союзу Білорусі і Росії, яка відкрилася в Москві в п'ятницю, передає білоруський "Інтерфакс" За його словами, створення єдиного правового простору - це "шлях до забезпечення рівних умов для роботи компаній і підприємств на всій території союзної держави".Відзначається, що раніше формування єдиного законодавства обговорили президенти РФ і Білорусі19 грудня президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, в яке входять РФ і Білорусь.Нагадаємо:17 грудня прес-секретар президента РФзаявив, що Білорусь є "братнім, найближчим, стратегічним союзним партнером" Росії, але питання про об'єднання в одну державу на порядку денному не стоїть.Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна суверенна і незалежна, і що він ніколи не отримував від Росії жодних пропозицій про приєднання.Союзна держава - це наддержавне утворення, що включає в себе Росію і Білорусь, в якому поетапно організовуються єдиний політичний, економічний, військовий, митний, валютний, юридичний, гуманітарний і культурний простір.

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