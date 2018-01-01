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П'ять мінімальних зарплат: в місті на Волині хочуть преміювати найкращих медиків

П'ять мінімальних зарплат: в місті на Волині хочуть преміювати найкращих медиків
Депутати Ковельської міської ради хочуть преміювати найкращих медиків міста з бюджетних коштів.

Про це пише сайт Ковельради.

Так, депутати рекомендували затвердження Положення про міську премію для медичних працівників на найближчій сесії.

Начальник відділу охорони здоров’я Лідія Жолінська поінформувала, що переможців будуть визначати у п’яти номінаціях - “Кращий лікар хірургічного профілю”, “Кращий лікар терапевтичного профілю”, “Кращий лікар діагностичних служб”, “Кращий лікар загальної практики сімейної медицини”, “Кращий молодший спеціаліст з медичною освітою”.

Конкурс проводитиметься з метою підвищення авторитету та поваги до професії, рівня мотивації праці, створення здорової конкуренції, заохочення медичних працівників до творчої праці.

Вручатиметься винагорода під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника. Премія у кожній номінації буде виплачуватись у розмірі п’яти мінімальних зарплат.

Кандидатури визначатиме трудовий колектив, а усіма питаннями займатиметься організаційний комітет.

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Теги: Ковель, премія, медик
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