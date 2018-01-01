П'ять мінімальних зарплат: в місті на Волині хочуть преміювати найкращих медиків





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Так, депутати рекомендували затвердження Положення про міську премію для медичних працівників на найближчій сесії.



Начальник відділу охорони здоров’я Лідія Жолінська поінформувала, що переможців будуть визначати у п’яти номінаціях - “Кращий лікар хірургічного профілю”, “Кращий лікар терапевтичного профілю”, “Кращий лікар діагностичних служб”, “Кращий лікар загальної практики сімейної медицини”, “Кращий молодший спеціаліст з медичною освітою”.



Конкурс проводитиметься з метою підвищення авторитету та поваги до професії, рівня мотивації праці, створення здорової конкуренції, заохочення медичних працівників до творчої праці.



Вручатиметься винагорода під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника. Премія у кожній номінації буде виплачуватись у розмірі п’яти мінімальних зарплат.



Кандидатури визначатиме трудовий колектив, а усіма питаннями займатиметься організаційний комітет.



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