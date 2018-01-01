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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Новий рік

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Новий рік
До кінця грудня в Україні очікуються температурні гойдалки, які зміняться до Нового року невеликими морозами.

Про це розповіли "Фактам" синоптики, уточнивши, що справжня зима почнеться тільки з середини січня, а до цього можливі опади у вигляді снігу і дощу.

"Нестійкий характер погоди, яка очікується найближчим часом, обумовлений скандинавським циклоном, що рухається на схід. Холодні повітряні маси зміняться на теплі. Тому в найближчі дні в Україні прогнозуються невеликі короткочасні опади у вигляді мокрого снігу, а на півдні – переважно з дощем", – розповів заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

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Теги: Новий рік, погода, прогноз
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