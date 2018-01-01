День зимового сонцестояння: що можна та що не можна робити 22 грудня
Сьогодні, 08:58
У ніч з 21 на 22 грудня починається магічний час – період зимового сонцестояння. В давнину наші предки вночі святкували відродження Сонця, справляючи різні обряди та ритуали.
День зимового сонцестояння вважається Новим роком, однак природнім, не прив’язаним до людського календаря, пише сайт 24 каналу.
Для того, щоб наступний рік пройшов вдало, до кінця 2018 року вам варто завершити усі розпочаті вами справи, тим самим позбувшись негативної енергії, яка буде тягнути вас назад.
День вдалий для побудови довгострокових планів і аналізу накопиченого досвіду. Як правильно провести 22 грудня, аби змінити життя на краще – читайте у нашому матеріалі.
Традиції на День зимового сонцестояння
За традицією цього дня дітям дарують солодощі, адже, подарунки – невід’ємна частина будь-якого свята. У багатьох культурах день літнього та зимового сонцестояння має особливе значення. Взимку святкували відродження Сонця, якого з цього дня більшало на небі.
Цього дня проводились ритуали, які націлені на отримання врожаю в майбутньому році. На заході "старого" Сонця люди розпалювали ритуальні багаття, над якими читали молитви, щоб "нове" Сонце швидше набирало силу та позитивну енергію.
У день зимового сонцестояння у кельтів було заведено прикрашати оселю ялиновими гілками або ж прикрашати головну красуню оселі – ялинку.
Слов'яни цього дня святкували Коляду, який в їх міфології був богом нового Сонця. У цей день було заведено веселитися та влаштовувати гуляння з піснями і танцями.
Що можна робити на День зимового сонцестояння
Початок нового сонячного року – чудовий час для проведення практик, які допоможуть покращити життя.
Почніть день з медитації. Щоб оновити своє життя, треба позбутися негативного душевного впливу, який у вас накопичився, і вийти на новий лад вам допоможе саме медитація. Коли ви зануритеся у свої думки – уявляйте все, що б ви хотіли отримати в майбутньому. Посилаючи в космос сильний енергетичний імпульс – ваше бажання має більший шанс на здійснення.
Викиньте зі своєї голови усі негативні думки і спогади. Щоб вдихнути життя на повні груди – відпустіть минуле. Вранці 22 грудня візьміть аркуш паперу і опишіть на ньому всі погані моменти, які залишили слід на вашій пам’яті. Потім треба вийти на вулицю і спалити аркуш з неприємними спогадами. Старе Сонце забере з собою весь негатив, а нове Сонце подарує позитивні думки і емоції.
Приберіть у будинку. Перед Новим роком варто навести порядок у своїх оселях. Викиньте усі старі речі, які вам заважають та звільніть простір від всього непотребу.
Загадуйте бажання. Бажано робити це саме в момент сонцестояння (о 00:23 за київським часом), і тоді ваша мрія обов’язково здійсниться.
Що не можна робити на День зимового сонцестояння
1. Цього дня треба продовжувати дотримуватися Різдвяного посту, відмовляючись від жирної та м'ясної їжі.
2. Не одягайте сьогодні брудний одяг та не проводьте час у неприбраній оселі.
3. На День зимового сонцестояння не можна залишатися одному вдома. Проведіть цей час в колі сім'ї, друзів чи близьких.
4. Не залишайтеся у боргах до 22 грудня, за можливості – віддайте борги заздалегідь.
5. Не будьте цього дня жадібними. Якщо цього дня вас хтось попросить про допомогу – обов'язково зголошуйтеся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
День зимового сонцестояння вважається Новим роком, однак природнім, не прив’язаним до людського календаря, пише сайт 24 каналу.
Для того, щоб наступний рік пройшов вдало, до кінця 2018 року вам варто завершити усі розпочаті вами справи, тим самим позбувшись негативної енергії, яка буде тягнути вас назад.
День вдалий для побудови довгострокових планів і аналізу накопиченого досвіду. Як правильно провести 22 грудня, аби змінити життя на краще – читайте у нашому матеріалі.
Традиції на День зимового сонцестояння
За традицією цього дня дітям дарують солодощі, адже, подарунки – невід’ємна частина будь-якого свята. У багатьох культурах день літнього та зимового сонцестояння має особливе значення. Взимку святкували відродження Сонця, якого з цього дня більшало на небі.
Цього дня проводились ритуали, які націлені на отримання врожаю в майбутньому році. На заході "старого" Сонця люди розпалювали ритуальні багаття, над якими читали молитви, щоб "нове" Сонце швидше набирало силу та позитивну енергію.
У день зимового сонцестояння у кельтів було заведено прикрашати оселю ялиновими гілками або ж прикрашати головну красуню оселі – ялинку.
Слов'яни цього дня святкували Коляду, який в їх міфології був богом нового Сонця. У цей день було заведено веселитися та влаштовувати гуляння з піснями і танцями.
Що можна робити на День зимового сонцестояння
Початок нового сонячного року – чудовий час для проведення практик, які допоможуть покращити життя.
Почніть день з медитації. Щоб оновити своє життя, треба позбутися негативного душевного впливу, який у вас накопичився, і вийти на новий лад вам допоможе саме медитація. Коли ви зануритеся у свої думки – уявляйте все, що б ви хотіли отримати в майбутньому. Посилаючи в космос сильний енергетичний імпульс – ваше бажання має більший шанс на здійснення.
Викиньте зі своєї голови усі негативні думки і спогади. Щоб вдихнути життя на повні груди – відпустіть минуле. Вранці 22 грудня візьміть аркуш паперу і опишіть на ньому всі погані моменти, які залишили слід на вашій пам’яті. Потім треба вийти на вулицю і спалити аркуш з неприємними спогадами. Старе Сонце забере з собою весь негатив, а нове Сонце подарує позитивні думки і емоції.
Приберіть у будинку. Перед Новим роком варто навести порядок у своїх оселях. Викиньте усі старі речі, які вам заважають та звільніть простір від всього непотребу.
Загадуйте бажання. Бажано робити це саме в момент сонцестояння (о 00:23 за київським часом), і тоді ваша мрія обов’язково здійсниться.
Що не можна робити на День зимового сонцестояння
1. Цього дня треба продовжувати дотримуватися Різдвяного посту, відмовляючись від жирної та м'ясної їжі.
2. Не одягайте сьогодні брудний одяг та не проводьте час у неприбраній оселі.
3. На День зимового сонцестояння не можна залишатися одному вдома. Проведіть цей час в колі сім'ї, друзів чи близьких.
4. Не залишайтеся у боргах до 22 грудня, за можливості – віддайте борги заздалегідь.
5. Не будьте цього дня жадібними. Якщо цього дня вас хтось попросить про допомогу – обов'язково зголошуйтеся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
День зимового сонцестояння: що можна та що не можна робити 22 грудня
Сьогодні, 08:58
Знайдений в Афганістані чоловік не є Ігорем Білокуровим з Волині, – експертиза. ВІДЕО
Сьогодні, 08:02
У Луцьку триває чемпіонат з плавання. ФОТО
Сьогодні, 07:37