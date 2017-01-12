На Волині перекинувся автобус: потерпілого дідуся вирізали з маршрутки

На Волині потрапив у аварію та перекинувся автобус сполученням «Лісова пісня – Нововолинськ». Є потерпілі.Про це повідомляють волинські рятувальники.Відомо, що 21 грудня о 16:44 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що поблизу села Чмикос Любомльського району Волинської області маршрутний автобус сполученням «Лісова пісня – Нововолинськ» з’їхав на узбіччя та перекинувся. В автобусі перебувало 18 осіб, з яких 5 осіб отримали травми та госпіталізовані до місцевої лікарні.Рятувальники чергової варти 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля Управління ДСНС у Волинській області деблокували із салону автомобіля чоловіка літнього віку, який через отримані травми не міг сам пересуватися. За допомогою гідроінструменту співробітники ДСНС демонтували металеві конструкції транспортного засобу, дісталися до потерпілого, переклали його на ноші й передали до рук медиків.