На Волині селяни зібрали підписи, щоб перейти з УПЦ МП у Православну Церкву України
Сьогодні, 10:01
Прихожани найстарішого нововолинського храму Симеона Стовпника зібрали підписи про те, що хочуть з УПЦ МП перейти у Православну Церкву України.
Про це інформує «ВолиньUA».
Храм цей знаходиться у колишньому селі Панасівка, яке приєдналося до Нововолинська і стало вулицею Панасівською.
Так, мешканці села зібрали підписи про перехід з УПЦ МП у Православну Церкву України. З усієї вулиці лише дві людини не поставили свої підписи.
Про таке рішення прихожани повідомили настоятеля храму, котрий має визначитися чи підтримує він їх, чи ні.
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Про це інформує «ВолиньUA».
Храм цей знаходиться у колишньому селі Панасівка, яке приєдналося до Нововолинська і стало вулицею Панасівською.
Так, мешканці села зібрали підписи про перехід з УПЦ МП у Православну Церкву України. З усієї вулиці лише дві людини не поставили свої підписи.
Про таке рішення прихожани повідомили настоятеля храму, котрий має визначитися чи підтримує він їх, чи ні.
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