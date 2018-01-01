вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині селяни зібрали підписи, щоб перейти з УПЦ МП у Православну Церкву України

На Волині селяни зібрали підписи, щоб перейти з УПЦ МП у Православну Церкву України
Прихожани найстарішого нововолинського храму Симеона Стовпника зібрали підписи про те, що хочуть з УПЦ МП перейти у Православну Церкву України.

Про це інформує «ВолиньUA».

Храм цей знаходиться у колишньому селі Панасівка, яке приєдналося до Нововолинська і стало вулицею Панасівською.

Так, мешканці села зібрали підписи про перехід з УПЦ МП у Православну Церкву України. З усієї вулиці лише дві людини не поставили свої підписи.

Про таке рішення прихожани повідомили настоятеля храму, котрий має визначитися чи підтримує він їх, чи ні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: УПЦ МП, Православна Церква України, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У моторошній аварії за участю автобуса на Волині постраждали 11 пасажирів, – поліція
Сьогодні, 10:09
На Волині селяни зібрали підписи, щоб перейти з УПЦ МП у Православну Церкву України
Сьогодні, 10:01
На Волині перекинувся автобус: потерпілого дідуся вирізали з маршрутки
Сьогодні, 09:41
День зимового сонцестояння: що можна та що не можна робити 22 грудня
Сьогодні, 08:58
Знайдений в Афганістані чоловік не є Ігорем Білокуровим з Волині, – експертиза. ВІДЕО
Сьогодні, 08:02
Схожі новини
У Луцьку священнослужитель УПЦ МП хоче перейти до Православної церкви України У Луцьку священнослужитель УПЦ МП хоче перейти до Православної церкви України
18 грудень, 13:06
Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію
29 листопад, 11:22
«Не маю права прощати», - Савченко про відмову священика МП ховати дитину «Не маю права прощати», - Савченко про відмову священика МП ховати дитину
04 вересень, 17:29
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
04 вересень, 15:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У моторошній аварії за участю автобуса на Волині постраждали 11 пасажирів, – поліція
Сьогодні, 10:09
 0
На Волині селяни зібрали підписи, щоб перейти з УПЦ МП у Православну Церкву України
Сьогодні, 10:01
 0
На Волині перекинувся автобус: потерпілого дідуся вирізали з маршрутки
Сьогодні, 09:41
 0
Луцька новобудова підкорила Європу*
Сьогодні, 09:00
 0
День зимового сонцестояння: що можна та що не можна робити 22 грудня
Сьогодні, 08:58
 0
Медіа
відео
1/8