На Волині селяни зібрали підписи, щоб перейти з УПЦ МП у Православну Церкву України





Про це інформує «



Храм цей знаходиться у колишньому селі Панасівка, яке приєдналося до Нововолинська і стало вулицею Панасівською.



Так, мешканці села зібрали підписи про перехід з УПЦ МП у Православну Церкву України. З усієї вулиці лише дві людини не поставили свої підписи.



Про таке рішення прихожани повідомили настоятеля храму, котрий має визначитися чи підтримує він їх, чи ні.

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