У моторошній аварії за участю автобуса на Волині постраждали 11 пасажирів, – поліція

Аварія, у якій перекинувся автобус «Лісова Пісня–Нововолинськ» та постраждали люди, трапилася після того, як водій автобуса здійснював маневр обгону.Про це повідомляє поліція Волині.Нагадаємо, учора, 21 грудня, на автодорозі поблизу села Чмикос Любомльського району мікроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter 313», сполученням «Лісова Пісня–Нововолинськ» з'їхав у кювет і перекинувся.Автопригода трапилася по обіді. За кермом автомобіля перебував 49-річний житель Шацького району. Виконуючи маневр обгону, водій з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся.За інформацією поліції, внаслідок ДТП одинадцять пасажирів маршрутки отримали тілесні ушкодження, п’ятьох із них госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Досудове розслідування триває.