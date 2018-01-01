Маршрутка «Луцьк–Рівне» втрапила в аварію та перекинулася





Про це повідомляє видання "



За інформацією видання, аварія трапилася сьогодні, 22 грудня, в Клевані. Від удару пасажирський автобус перекинувся.

Двох людей забрали у лікарню.



На місці події працюють поліцейські.



Речник Головного управління Нацполіції Рівненщини Антон Крук повідомив, що за попередньою інформацією під час ДТП двоє людей травмувались - один у маршрутці та один - у легковику. Їх забрали у лікарню. Деталі поліція повідомить згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маршрутка «Луцьк–Рівне» зіткнулася з автомобілем Mercedes та перекинулася.Про це повідомляє видання " Рівне Вечірнє ".За інформацією видання, аварія трапилася сьогодні, 22 грудня, в Клевані. Від удару пасажирський автобус перекинувся.Двох людей забрали у лікарню.На місці події працюють поліцейські.Речник Головного управління Нацполіції Рівненщиниповідомив, що за попередньою інформацією під час ДТП двоє людей травмувались - один у маршрутці та один - у легковику. Їх забрали у лікарню. Деталі поліція повідомить згодом.

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