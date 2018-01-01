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Маршрутка «Луцьк–Рівне» втрапила в аварію та перекинулася

Маршрутка «Луцьк–Рівне» втрапила в аварію та перекинулася
Маршрутка «Луцьк–Рівне» зіткнулася з автомобілем Mercedes та перекинулася.

Про це повідомляє видання "Рівне Вечірнє".

За інформацією видання, аварія трапилася сьогодні, 22 грудня, в Клевані. Від удару пасажирський автобус перекинувся.
Двох людей забрали у лікарню.

На місці події працюють поліцейські.

Речник Головного управління Нацполіції Рівненщини Антон Крук повідомив, що за попередньою інформацією під час ДТП двоє людей травмувались - один у маршрутці та один - у легковику. Їх забрали у лікарню. Деталі поліція повідомить згодом.



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Теги: аварія, маршрутка, Луцьк
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