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На Волині студент вимагав гроші у шестикласників, погрожуючи пістолетом

На Волині студент вимагав гроші у шестикласників, погрожуючи пістолетом
Серед білого дня 15 листопада юнак на вулиці Стуса в Нововолинську, погрожуючи двом шестикласникам пістолетом (як з'ясувалося згодом – іграшковим), вимагав у них гроші. Перелякані діти віддали йому всі кишенькові кошти.

Тепер розбійника судитимуть. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Повідомляють, що Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення розбою 16-річним студентом одного із професійно-технічних навчальних закладів Іваничівського району.

Тепер зловмисника, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 187 КК України, і невдовзі він постане перед судом.

Фото ілюстративне

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Теги: розбійник, Нововолинськ
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