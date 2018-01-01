Чаркування втомило: у Луцьку п'янючий чоловік ліг спати посеред снігу. ФОТО





Про це муніципали написали на своїй сторінці в Facebook.



"Він ліг відпочити на вулиці Гнідавській та й заснув. Мабуть чаркування його сильно втомило", - пишуть муніципали.



Інспектори привели чоловіка до тями та викликали на допомогу медиків. Лікарі надали йому першу медичну допомогу та повезли у наркодиспансер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Гнідавській на землі спав чоловік в стані сильного алкогольного сп’яніння. Його виявили вранці інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька.Про це муніципали написали на своїй сторінці в Facebook."Він ліг відпочити на вулиці Гнідавській та й заснув. Мабуть чаркування його сильно втомило", - пишуть муніципали.Інспектори привели чоловіка до тями та викликали на допомогу медиків. Лікарі надали йому першу медичну допомогу та повезли у наркодиспансер.

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