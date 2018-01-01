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У Луцьку на підстанції знайшли мертвого чоловіка

У Луцьку на підстанції знайшли мертвого чоловіка
У Луцьку в ніч на 22 грудня на підстанції, що на проспекті Перемоги, знайшли тіло молодого чоловіка.

Про це інформує пре-служба ПрАТ «Волиньобленерго».

Як інформують енергетики, у ніч на 22 грудня у кол-центр ПрАТ «Волиньобленерго» надійшов дзвінок щодо аварійного відключення електроенергії у районі мосту над залізничним полотном по проспекту Перемоги у Луцьку.

Оперативно-виїзна бригада прибувши на місце можливого пошкодження, встановила факт проникнення зі взломом дверей у ЗТП-179 та виявила у приміщенні ЗТП тіло молодого чоловіка без ознак життя.

Диспетчер міської філії відразу викликав поліцію. Наразі Луцьким відділом поліцї ГУНП у Волинської області ведеться розслідування.

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Теги: підстанція, Луцьк, смерть
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