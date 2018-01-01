У Луцьку на підстанції знайшли мертвого чоловіка

У Луцьку в ніч на 22 грудня на підстанції, що на проспекті Перемоги, знайшли тіло молодого чоловіка.Про це інформує пре-служба ПрАТ «Волиньобленерго».Як інформують енергетики, у ніч на 22 грудня у кол-центр ПрАТ «Волиньобленерго» надійшов дзвінок щодо аварійного відключення електроенергії у районі мосту над залізничним полотном по проспекту Перемоги у Луцьку.Оперативно-виїзна бригада прибувши на місце можливого пошкодження, встановила факт проникнення зі взломом дверей у ЗТП-179 та виявила у приміщенні ЗТП тіло молодого чоловіка без ознак життя.Диспетчер міської філії відразу викликав поліцію. Наразі Луцьким відділом поліцї ГУНП у Волинської області ведеться розслідування.