У Луцьку на підстанції знайшли мертвого чоловіка
Сьогодні, 11:45
У Луцьку в ніч на 22 грудня на підстанції, що на проспекті Перемоги, знайшли тіло молодого чоловіка.
Про це інформує пре-служба ПрАТ «Волиньобленерго».
Як інформують енергетики, у ніч на 22 грудня у кол-центр ПрАТ «Волиньобленерго» надійшов дзвінок щодо аварійного відключення електроенергії у районі мосту над залізничним полотном по проспекту Перемоги у Луцьку.
Оперативно-виїзна бригада прибувши на місце можливого пошкодження, встановила факт проникнення зі взломом дверей у ЗТП-179 та виявила у приміщенні ЗТП тіло молодого чоловіка без ознак життя.
Диспетчер міської філії відразу викликав поліцію. Наразі Луцьким відділом поліцї ГУНП у Волинської області ведеться розслідування.
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Про це інформує пре-служба ПрАТ «Волиньобленерго».
Як інформують енергетики, у ніч на 22 грудня у кол-центр ПрАТ «Волиньобленерго» надійшов дзвінок щодо аварійного відключення електроенергії у районі мосту над залізничним полотном по проспекту Перемоги у Луцьку.
Оперативно-виїзна бригада прибувши на місце можливого пошкодження, встановила факт проникнення зі взломом дверей у ЗТП-179 та виявила у приміщенні ЗТП тіло молодого чоловіка без ознак життя.
Диспетчер міської філії відразу викликав поліцію. Наразі Луцьким відділом поліцї ГУНП у Волинської області ведеться розслідування.
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