вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На кордоні Волині з Польщею – кілометрові черги

На кордоні Волині з Польщею – кілометрові черги
Перед автомобільними пунктами пропуску «Ягодин» та «Устилуг», що межують з Польщею, утворилися кілометрові черги з автівок.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лучанин Юрій Протас.

Чоловік пише, що на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» утворилася черга протяжністю 5 км, на ПП «Устилуг-Зосін» – 2,5 км.

«Хто в тому винен, що люди не йдуть перетнути кордон, стоячи в чергу по 15-20 годин? Не бажання працювати митників з української сторони чи інші причини», – цікавиться Юрій Протас та додає, що не можуть перетнути кордон автомобілі незалежно від реєстрації.

«Для прикладу, вночі сьогодні перетнуло кордон через перехід Зосін - Устилуг з 1:00 до 9 ранку 22 грудня не більше як 12 автомобілів. Люди приїхали о 17:00 21 грудня і черга була понад 1,5 км в напрямку України.

За ніч "назбиралася" ще більша, але після перезмінкики о 9 ранку почали "запускати" по 6 авто», – каже Протас.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: черги, кордон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Встановили особу загиблого на трансформаторній підстанції у Луцьку
Сьогодні, 13:46
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
Сьогодні, 13:41
На кордоні Волині з Польщею – кілометрові черги
Сьогодні, 13:25
Волинські поліцейські відправили на арештмайданчик «сумнівні» автівки
Сьогодні, 12:58
Під Луцьком автомобіль врізався у снігову кучугуру та зазнав ушкоджень
Сьогодні, 12:39
Схожі новини
У чергах на кордоні з Польщею – 170 автівок У чергах на кордоні з Польщею – 170 автівок
21 грудень, 10:38
На Волині службовий пес винюхав у вагоні потяга контрабанду На Волині службовий пес винюхав у вагоні потяга контрабанду
20 грудень, 12:54
Позиція МВС щодо масових акцій «євробляхарів» Позиція МВС щодо масових акцій «євробляхарів»
25 листопад, 17:48
У чергах на кордоні з Польщею стоять сотні автівок У чергах на кордоні з Польщею стоять сотні автівок
23 листопад, 12:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подробиці аварії, в якій перекинулася маршрутка «Луцьк–Рівне» з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 14:17
 0
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
Сьогодні, 14:04
 0
Встановили особу загиблого на трансформаторній підстанції у Луцьку
Сьогодні, 13:46
 0
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
Сьогодні, 13:41
 0
На кордоні Волині з Польщею – кілометрові черги
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8