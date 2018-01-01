На кордоні Волині з Польщею – кілометрові черги

Перед автомобільними пунктами пропуску «Ягодин» та «Устилуг», що межують з Польщею, утворилися кілометрові черги з автівок.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лучанинЧоловік пише, що на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» утворилася черга протяжністю 5 км, на ПП «Устилуг-Зосін» – 2,5 км.«Хто в тому винен, що люди не йдуть перетнути кордон, стоячи в чергу по 15-20 годин? Не бажання працювати митників з української сторони чи інші причини», – цікавиться Юрій Протас та додає, що не можуть перетнути кордон автомобілі незалежно від реєстрації.«Для прикладу, вночі сьогодні перетнуло кордон через перехід Зосін - Устилуг з 1:00 до 9 ранку 22 грудня не більше як 12 автомобілів. Люди приїхали о 17:00 21 грудня і черга була понад 1,5 км в напрямку України.За ніч "назбиралася" ще більша, але після перезмінкики о 9 ранку почали "запускати" по 6 авто», – каже Протас.