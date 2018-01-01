Встановили особу загиблого на трансформаторній підстанції у Луцьку
Сьогодні, 13:46
Загиблому на трансформаторній підстанції у Луцьку чоловікові було 22 роки.
Про це розповів речник ГУНП у Волинській області Віктор Гомоль, - пише «Перший».
Нагадаємо, вночі 22 грудня у кол-центр «Волиньобленерго» зателефонували зі скаргою на вимкнення світла. На трансформаторну підстанцію виїхали працівники підприємства. Там вони знайшли тіло чоловіка без ознак життя.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду тіла явних слідів насильницької смерті правоохоронців не виявили.
«Попередньо причина смерті – це ураження струмом. Однак, з метою встановлення часу та причин смерті, тіло направили для проведення судово-медичної експертизи. Особу загиблого встановили. Це 22-річний чоловік, волинянин», – розповів він.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ з додатковою правовою кваліфікацією «Нещасний випадок». У ході досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини трагедії.
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Про це розповів речник ГУНП у Волинській області Віктор Гомоль, - пише «Перший».
Нагадаємо, вночі 22 грудня у кол-центр «Волиньобленерго» зателефонували зі скаргою на вимкнення світла. На трансформаторну підстанцію виїхали працівники підприємства. Там вони знайшли тіло чоловіка без ознак життя.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду тіла явних слідів насильницької смерті правоохоронців не виявили.
«Попередньо причина смерті – це ураження струмом. Однак, з метою встановлення часу та причин смерті, тіло направили для проведення судово-медичної експертизи. Особу загиблого встановили. Це 22-річний чоловік, волинянин», – розповів він.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ з додатковою правовою кваліфікацією «Нещасний випадок». У ході досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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