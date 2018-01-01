Подробиці аварії, в якій перекинулася маршрутка «Луцьк–Рівне» з пасажирами. ФОТО

Поліція прокоментувала дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася сьогодні, 22 грудня, за участю маршрутки «Луцьк–Рівне».Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Поліцейські на місці події встановили, що водій легкового автомобіля Mercedes, 37-річний житель села Грем’яче Ківерцівського району, рухаючись у напрямку Луцька, під час виконання маневру випередження маршрутного таксі Mercedes-Benz Sprinter сполученням «Рівне-Луцьк» під керуванням 50-річного жителя селища Олика Волинської області, допустив занос свого легковика, і втративши над ним контроль зіткнувся з автобусом.Унаслідок зіткнення, маршрутне таксі відкинуло у металеве огородження та в подальшому перекинулося на праву сторону.На момент ДТП у маршрутному автобусі перебувало десять пасажирів, із яких травмувалася, 54-річна рівнянка. Під час огляду у кареті «швидкої» медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Після надання необхідної медичної допомоги жінку відпустили.Дев’ятеро пасажирів пересіли на іншу маршрутку.В обох водіїв відібрали зразки крові на предмет визначення сп’яніння. Утім за зовнішніми ознаками вони були тверезі.За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.