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Подробиці аварії, в якій перекинулася маршрутка «Луцьк–Рівне» з пасажирами. ФОТО

Подробиці аварії, в якій перекинулася маршрутка «Луцьк–Рівне» з пасажирами. ФОТО
Поліція прокоментувала дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася сьогодні, 22 грудня, за участю маршрутки «Луцьк–Рівне».

Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські на місці події встановили, що водій легкового автомобіля Mercedes, 37-річний житель села Грем’яче Ківерцівського району, рухаючись у напрямку Луцька, під час виконання маневру випередження маршрутного таксі Mercedes-Benz Sprinter сполученням «Рівне-Луцьк» під керуванням 50-річного жителя селища Олика Волинської області, допустив занос свого легковика, і втративши над ним контроль зіткнувся з автобусом.

Унаслідок зіткнення, маршрутне таксі відкинуло у металеве огородження та в подальшому перекинулося на праву сторону.

На момент ДТП у маршрутному автобусі перебувало десять пасажирів, із яких травмувалася, 54-річна рівнянка. Під час огляду у кареті «швидкої» медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Після надання необхідної медичної допомоги жінку відпустили.

Дев’ятеро пасажирів пересіли на іншу маршрутку.

В обох водіїв відібрали зразки крові на предмет визначення сп’яніння. Утім за зовнішніми ознаками вони були тверезі.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Подробиці аварії, в якій перекинулася маршрутка «Луцьк–Рівне» з пасажирами. ФОТО
Подробиці аварії, в якій перекинулася маршрутка «Луцьк–Рівне» з пасажирами. ФОТО
Подробиці аварії, в якій перекинулася маршрутка «Луцьк–Рівне» з пасажирами. ФОТО
Подробиці аварії, в якій перекинулася маршрутка «Луцьк–Рівне» з пасажирами. ФОТО


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Теги: аварія, маршрутка, Рівне-Луцьк
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