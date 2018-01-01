Подробиці аварії, в якій перекинулася маршрутка «Луцьк–Рівне» з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 14:17
Поліція прокоментувала дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася сьогодні, 22 грудня, за участю маршрутки «Луцьк–Рівне».
Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські на місці події встановили, що водій легкового автомобіля Mercedes, 37-річний житель села Грем’яче Ківерцівського району, рухаючись у напрямку Луцька, під час виконання маневру випередження маршрутного таксі Mercedes-Benz Sprinter сполученням «Рівне-Луцьк» під керуванням 50-річного жителя селища Олика Волинської області, допустив занос свого легковика, і втративши над ним контроль зіткнувся з автобусом.
Унаслідок зіткнення, маршрутне таксі відкинуло у металеве огородження та в подальшому перекинулося на праву сторону.
На момент ДТП у маршрутному автобусі перебувало десять пасажирів, із яких травмувалася, 54-річна рівнянка. Під час огляду у кареті «швидкої» медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Після надання необхідної медичної допомоги жінку відпустили.
Дев’ятеро пасажирів пересіли на іншу маршрутку.
В обох водіїв відібрали зразки крові на предмет визначення сп’яніння. Утім за зовнішніми ознаками вони були тверезі.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські на місці події встановили, що водій легкового автомобіля Mercedes, 37-річний житель села Грем’яче Ківерцівського району, рухаючись у напрямку Луцька, під час виконання маневру випередження маршрутного таксі Mercedes-Benz Sprinter сполученням «Рівне-Луцьк» під керуванням 50-річного жителя селища Олика Волинської області, допустив занос свого легковика, і втративши над ним контроль зіткнувся з автобусом.
Унаслідок зіткнення, маршрутне таксі відкинуло у металеве огородження та в подальшому перекинулося на праву сторону.
На момент ДТП у маршрутному автобусі перебувало десять пасажирів, із яких травмувалася, 54-річна рівнянка. Під час огляду у кареті «швидкої» медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Після надання необхідної медичної допомоги жінку відпустили.
Дев’ятеро пасажирів пересіли на іншу маршрутку.
В обох водіїв відібрали зразки крові на предмет визначення сп’яніння. Утім за зовнішніми ознаками вони були тверезі.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Подробиці аварії, в якій перекинулася маршрутка «Луцьк–Рівне» з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 14:17
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
Сьогодні, 14:04
На кордоні Волині з Польщею – кілометрові черги
Сьогодні, 13:25