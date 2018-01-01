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«Діти ні в чому не винні»: лучанка благає врятувати її сина від раку

«Діти ні в чому не винні»: лучанка благає врятувати її сина від раку
Лучанка Марія Марчук благає допомогти коштами на лікування її 10-річного сина Даніїла Марчука, у якого виявили пухлину головного мозку.

Про це Марія Марчук написала на своїй сторінці у Facebook.

"Нашу родину спіткала біда. Важка хвороба стала загрозою для життя мого 10-ти річкого синочка... Виявлено пухлину головного мозку. Діти ні в чому не винні! Я всім своїм материнськім серцем благаю про Вашу допомогу! Лікування надзвичайно дороговартісне", – йдеться у дописі.

Реквізити для допомоги:

Картка ПриватБанку мами Даніїла:
4731 2191 1111 8166
Марчук Марія Яківна

Картка ПриватБанку для одержання SWIFT у доларах:
4731219116261656
MARIYA MARCHUK, Ukraine, 43016, Volynska area; c. Lutsk.
Котактний телефон: +380958320747

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Теги: допомога, Луцьк
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