«Діти ні в чому не винні»: лучанка благає врятувати її сина від раку
Сьогодні, 20:06
Лучанка Марія Марчук благає допомогти коштами на лікування її 10-річного сина Даніїла Марчука, у якого виявили пухлину головного мозку.
Про це Марія Марчук написала на своїй сторінці у Facebook.
"Нашу родину спіткала біда. Важка хвороба стала загрозою для життя мого 10-ти річкого синочка... Виявлено пухлину головного мозку. Діти ні в чому не винні! Я всім своїм материнськім серцем благаю про Вашу допомогу! Лікування надзвичайно дороговартісне", – йдеться у дописі.
Реквізити для допомоги:
Картка ПриватБанку мами Даніїла:
4731 2191 1111 8166
Марчук Марія Яківна
Картка ПриватБанку для одержання SWIFT у доларах:
4731219116261656
MARIYA MARCHUK, Ukraine, 43016, Volynska area; c. Lutsk.
Котактний телефон: +380958320747
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Про це Марія Марчук написала на своїй сторінці у Facebook.
"Нашу родину спіткала біда. Важка хвороба стала загрозою для життя мого 10-ти річкого синочка... Виявлено пухлину головного мозку. Діти ні в чому не винні! Я всім своїм материнськім серцем благаю про Вашу допомогу! Лікування надзвичайно дороговартісне", – йдеться у дописі.
Реквізити для допомоги:
Картка ПриватБанку мами Даніїла:
4731 2191 1111 8166
Марчук Марія Яківна
Картка ПриватБанку для одержання SWIFT у доларах:
4731219116261656
MARIYA MARCHUK, Ukraine, 43016, Volynska area; c. Lutsk.
Котактний телефон: +380958320747
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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