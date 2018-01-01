На Волині за добу спіймали 4 водіїв напідпитку

За минулу добу на території Волинської області поліція зареєструвала 13 дорожньо-транспортних пригод з яких одна з потерпілими.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Протягом 21 грудня поліцейські області склали 133 адміністративних матеріалів за порушення водіями правил безпеки дорожнього руху.Окрім цього, правоохоронці зафіксували чотири випадки керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Водіїв притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Йдеться про керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.Санкція статті передбачає покарання, зокрема, у вигляді штрафу від 10 тис. 200 грн.. Якщо ж водій двічі за рік сів за кермо напідпитку, то йому загрожує штраф у розмірі 40 тис. 800 грн. із позбавленням права керування транспортними засобами строком на десять років із оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.