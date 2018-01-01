На Волині за добу спіймали 4 водіїв напідпитку
Сьогодні, 16:54
За минулу добу на території Волинської області поліція зареєструвала 13 дорожньо-транспортних пригод з яких одна з потерпілими.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Протягом 21 грудня поліцейські області склали 133 адміністративних матеріалів за порушення водіями правил безпеки дорожнього руху.
Окрім цього, правоохоронці зафіксували чотири випадки керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Водіїв притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Йдеться про керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
Санкція статті передбачає покарання, зокрема, у вигляді штрафу від 10 тис. 200 грн.. Якщо ж водій двічі за рік сів за кермо напідпитку, то йому загрожує штраф у розмірі 40 тис. 800 грн. із позбавленням права керування транспортними засобами строком на десять років із оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Протягом 21 грудня поліцейські області склали 133 адміністративних матеріалів за порушення водіями правил безпеки дорожнього руху.
Окрім цього, правоохоронці зафіксували чотири випадки керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Водіїв притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Йдеться про керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
Санкція статті передбачає покарання, зокрема, у вигляді штрафу від 10 тис. 200 грн.. Якщо ж водій двічі за рік сів за кермо напідпитку, то йому загрожує штраф у розмірі 40 тис. 800 грн. із позбавленням права керування транспортними засобами строком на десять років із оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На Волині за добу спіймали 4 водіїв напідпитку
Сьогодні, 16:54