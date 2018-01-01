вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за добу спіймали 4 водіїв напідпитку

На Волині за добу спіймали 4 водіїв напідпитку
За минулу добу на території Волинської області поліція зареєструвала 13 дорожньо-транспортних пригод з яких одна з потерпілими.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Протягом 21 грудня поліцейські області склали 133 адміністративних матеріалів за порушення водіями правил безпеки дорожнього руху.

Окрім цього, правоохоронці зафіксували чотири випадки керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Водіїв притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Йдеться про керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Санкція статті передбачає покарання, зокрема, у вигляді штрафу від 10 тис. 200 грн.. Якщо ж водій двічі за рік сів за кермо напідпитку, то йому загрожує штраф у розмірі 40 тис. 800 грн. із позбавленням права керування транспортними засобами строком на десять років із оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: алкоголь, водії, аварії, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький гіпермаркет «Там Там» запрошує на передноворічні «закупи»*
Сьогодні, 17:22
Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею
Сьогодні, 17:02
На Волині за добу спіймали 4 водіїв напідпитку
Сьогодні, 16:54
Екс-голова райради на Волині склав повноваження депутата, бо їде за кордон
Сьогодні, 16:29
Чаркування втомило: у Луцьку п'янючий чоловік ліг спати посеред снігу. ФОТО
Сьогодні, 15:36
Схожі новини
На Волині виявили двох нетверезих водіїв. ФОТО На Волині виявили двох нетверезих водіїв. ФОТО
15 грудень, 19:41
На Волині п'яний мотоцикліст хотів «відкупитися» від патрульних На Волині п'яний мотоцикліст хотів «відкупитися» від патрульних
06 грудень, 08:43
Через «п'яну» суперечку волинянин залишився без зубів Через «п'яну» суперечку волинянин залишився без зубів
05 грудень, 08:36
На Волині – чотири раптові смерті: підозрюють зловживання алкоголем На Волині – чотири раптові смерті: підозрюють зловживання алкоголем
29 листопад, 08:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Підтримуємо Касарду»: колектив волинського «Проліска» – проти нової директорки
Сьогодні, 17:31
 0
Луцький гіпермаркет «Там Там» запрошує на передноворічні «закупи»*
Сьогодні, 17:22
 0
Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею
Сьогодні, 17:02
 0
На Волині за добу спіймали 4 водіїв напідпитку
Сьогодні, 16:54
 0
Екс-голова райради на Волині склав повноваження депутата, бо їде за кордон
Сьогодні, 16:29
 0
Медіа
відео
1/8