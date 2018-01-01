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Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею

Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею
Черги на волинських кордонах пов’язані з різдвяними вихідними.

Про це інформує Волинська облдержадміністрація з посиланням на інформацію Волинської митниці ДФС.

Як повідомляє головне управління ДФС у Волинській області, у пунктах пропуску на українсько-польській ділянці кордону на Волині – передріздвяні черги громадян.

Зокрема, за останню добу на Ягодинському мосту зі сторони Польщі черга збільшилася, і станом на 22 грудня 2018 року становить близько 400 легкових автомобілів.

Загалом ситуація така:

На "Устилузі": на виїзд з України - черги відсутні. На в'їзд в Україну - близько 200 автомобілів.

На "Ягодині": черга в Республіці Польща складається з 250-ти вантажних т/з та 400 легкових автомобілів. Зі сторони України черги відсутні.

Загалом за добу митниця пропускає понад 1000 автомобілів.

«Як відомо, за традицією римського обряду Різдво Христове святкують 25 грудня. Відтак, митниця рекомендує громадянам уважно слідкувати у ці дні за онлайн-картами черг у пунктах пропуску і раціонально планувати свої поїздки.

Стан заповнення під’їзних шляхів до пунктів пропуску через державний кордон відображається у реальному часі на сайтах Державної фіскальної та Державної прикордонної служб України, на сайті Волинської облдержадміністрації», - йдеться у повідомленні Волинської митниці ДФС


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Теги: черги, кордон, митниця, Ягодин, Устилуг, Волинь, Польща
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