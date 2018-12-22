Луцький гіпермаркет «Там Там» запрошує на передноворічні «закупи»*
Сьогодні, 17:22
Гіпермаркет «Там Там» готовий до святкування Нового року!
Тут - широкий асортимент свіжих овочів та фруктів, м’яса, молочних виробів, риби та смаколиків.
Для Вас пропонують продукти за найвигіднішою ціною у місті Луцьку.
Тож поспішайте придбати якісні продукти для Новорічного столу у гіпермаркеті «Там Там»!
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Тут - широкий асортимент свіжих овочів та фруктів, м’яса, молочних виробів, риби та смаколиків.
Для Вас пропонують продукти за найвигіднішою ціною у місті Луцьку.
Тож поспішайте придбати якісні продукти для Новорічного столу у гіпермаркеті «Там Там»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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