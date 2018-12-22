Луцький гіпермаркет «Там Там» запрошує на передноворічні «закупи»*





Тут - широкий асортимент свіжих овочів та фруктів, м’яса, молочних виробів, риби та смаколиків.



Для Вас пропонують продукти за найвигіднішою ціною у місті Луцьку.



Тож поспішайте придбати якісні продукти для Новорічного столу у гіпермаркеті «Там Там»!











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