Як виглядають головні ялинки різних міст України. ФОТО





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Золотиста коліжанка у Львові



Головну львівську ялинку традиційно встановили на площі перед Львівським національним академічним театром опери і балету ім. С. Крушельницької. 20-метрове новорічне дерево прикрашає спеціальна ілюмінація. Цього року ялинку вирішили не завішувати великою кількістю іграшок. Тож акцент – на вогниках і грі світла теплого кольору.







Рясна іграшками житомирська красуня



У Житомирі цього року встановили живу ялинку. Житомирську красуню прикрасили іграшками та різнокольоровими гірляндами. Заввишки вона сягає 15 метрів.









Мерехтлива ужгородчанка



Головну ялинку Ужгорода можна зустріти на площі Театральній. Їй 50-60 років. Висота її – 14 метрів. Ужгородську красуню прикрасили золотими, срібними там червоними кульками, сніжинки, гірляндами, а також ілюмінацією.













Мінімалізм у Кропивницькому



Кропивницька головна ялинка має форму конуса. Прикрашена вона зеленою ілюмінацією та іграшками. На верхівці мерехтить різдвяна зірка.







Обвита метелицею чорноморська красуня



Традиційно на вулиці Думській встановили головну одеську новорічну ялинку. А ще – світлодіодні фігури трьох поросят – символу прийдешнього 2019-го року. Висотою новорічне дерево разом з верхівкою сягає понад 20 метрів, а шириною – 9 метрів. Гілки – зі штучної хвої. Прикрасили ялинку гірляндами і дюролайт – це такий прозорий шнур зі світлодіодами всередині. Ці світлодіоїди світяться зеленим, синім і золотистим кольорами. Але головна особливість цьогорічної ялинки – "метелиця" з 10-ти тисяч світлодіодів, обвита навколо дерева по спіралі. По ній у великий червоний мішок скочуються подарунки і ялинкові кулі.







Яскравий конус у Запоріжжі



Головна ялинка Запоріжжя стоїть на площі Маяковського. Виконана у формі конуса. Там також розміщений будиночок Святого Миколая. З 19 грудня і до 13 січня у вихідні дні охочі можуть завітати до Святого Миколая та його помічників у гості. За вірш або пісню можна отримати подарунок.







Космічна ялинка у Дніпрі



Дніпровську новорічну красуню встановили у парку ім. Лазаря Глоби, і це найбільша у місті жива ялинка. Вона складається з понад 12 тисяч гілок. А заввишки сягає 26 метрів. Крім того, її обладнали обертовим механізмом. Прикрашають новорічне дерево близько півсотні ялинкових іграшок, а також гірлянди.







Тернопільське 3D



У Тернополі цього року головна ялинка штучна, заввишки 18,5 метрів. Для неї придбали нові гілки та елементи декору. Новорічне дерево прикрашає 3D-ілюмінація. Зазначимо, що засвічували головну ялинку міста 18 грудня, напередодні Дня святого Миколая, разом із Президентом України Петром Порошенком.







Світловий шатер у Полтаві



Головна новорічна ялинка Полтави заввишки сягає 20 метрів. Від різдвяної зірки на верхівці дерева розходиться ілюмінація. Біля зеленої красуні стоїть фігура світлодіодного сніговика. Ялинка сяє на Театральній площі. Там же є і новорічний ярмарок у європейському стилі, організований у місті вперше.







Ялинка-іграшка у Сумах



У Сумах, як і минулого року, встановили штучну ялинку. Її висота – 18 метрів. Прикрашають новорічне дерево майже 300 іграшок.







Прокачана ялинка у Маріуполі



Маріупольську ялинку цього року вдосконалили. Її доповнили новими іграшками, а гірлянду – ще двома програмами. Висотою ялинка сягає 16 метрів.







Північне сяйво в центрі столиці



Головна новорічна ялинка країни розташована на Софійській площі у Києві. Цього року вона виконана у холодних тонах і прикрашена іграшками у вигляді кришталиків. Висотою новорічне дерево становить 27 метрів – трохи менша, ніж торік. Але це потрібно, щоб не конкурувати із Софією Київською, яка розташована поруч. Усього на Софійській площі розміщено близько 3 кілометрів гірлянд. Особливість цьогорічної ялинки – екран, який випромінює північне сяйво. А ще через нього відвідувачі новорічного ярмарку мають змогу передати привітання.







На жаль, видання "УНН" не врахувало в перелік луцької головної новорічної красуні. Тож Інформаційне агентство ВолиньPost додасть свої фото ялинки на Театральному майдані міста.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими днями у Києві, на Софійській площі, засвітили головну новорічну ялинку України. Однак новорічні красуні засяяли не лише у столиці, а й по всій країні.Видання " УНН " підготувало підбірку, аби показати, як виглядають ялинки у різних містах нашої країни.Головну львівську ялинку традиційно встановили на площі перед Львівським національним академічним театром опери і балету ім. С. Крушельницької. 20-метрове новорічне дерево прикрашає спеціальна ілюмінація. Цього року ялинку вирішили не завішувати великою кількістю іграшок. Тож акцент – на вогниках і грі світла теплого кольору.У Житомирі цього року встановили живу ялинку. Житомирську красуню прикрасили іграшками та різнокольоровими гірляндами. Заввишки вона сягає 15 метрів.Головну ялинку Ужгорода можна зустріти на площі Театральній. Їй 50-60 років. Висота її – 14 метрів. Ужгородську красуню прикрасили золотими, срібними там червоними кульками, сніжинки, гірляндами, а також ілюмінацією.Кропивницька головна ялинка має форму конуса. Прикрашена вона зеленою ілюмінацією та іграшками. На верхівці мерехтить різдвяна зірка.Традиційно на вулиці Думській встановили головну одеську новорічну ялинку. А ще – світлодіодні фігури трьох поросят – символу прийдешнього 2019-го року. Висотою новорічне дерево разом з верхівкою сягає понад 20 метрів, а шириною – 9 метрів. Гілки – зі штучної хвої. Прикрасили ялинку гірляндами і дюролайт – це такий прозорий шнур зі світлодіодами всередині. Ці світлодіоїди світяться зеленим, синім і золотистим кольорами. Але головна особливість цьогорічної ялинки – "метелиця" з 10-ти тисяч світлодіодів, обвита навколо дерева по спіралі. По ній у великий червоний мішок скочуються подарунки і ялинкові кулі.Головна ялинка Запоріжжя стоїть на площі Маяковського. Виконана у формі конуса. Там також розміщений будиночок Святого Миколая. З 19 грудня і до 13 січня у вихідні дні охочі можуть завітати до Святого Миколая та його помічників у гості. За вірш або пісню можна отримати подарунок.Дніпровську новорічну красуню встановили у парку ім. Лазаря Глоби, і це найбільша у місті жива ялинка. Вона складається з понад 12 тисяч гілок. А заввишки сягає 26 метрів. Крім того, її обладнали обертовим механізмом. Прикрашають новорічне дерево близько півсотні ялинкових іграшок, а також гірлянди.У Тернополі цього року головна ялинка штучна, заввишки 18,5 метрів. Для неї придбали нові гілки та елементи декору. Новорічне дерево прикрашає 3D-ілюмінація. Зазначимо, що засвічували головну ялинку міста 18 грудня, напередодні Дня святого Миколая, разом із Президентом України Петром Порошенком.Головна новорічна ялинка Полтави заввишки сягає 20 метрів. Від різдвяної зірки на верхівці дерева розходиться ілюмінація. Біля зеленої красуні стоїть фігура світлодіодного сніговика. Ялинка сяє на Театральній площі. Там же є і новорічний ярмарок у європейському стилі, організований у місті вперше.У Сумах, як і минулого року, встановили штучну ялинку. Її висота – 18 метрів. Прикрашають новорічне дерево майже 300 іграшок.Маріупольську ялинку цього року вдосконалили. Її доповнили новими іграшками, а гірлянду – ще двома програмами. Висотою ялинка сягає 16 метрів.Головна новорічна ялинка країни розташована на Софійській площі у Києві. Цього року вона виконана у холодних тонах і прикрашена іграшками у вигляді кришталиків. Висотою новорічне дерево становить 27 метрів – трохи менша, ніж торік. Але це потрібно, щоб не конкурувати із Софією Київською, яка розташована поруч. Усього на Софійській площі розміщено близько 3 кілометрів гірлянд. Особливість цьогорічної ялинки – екран, який випромінює північне сяйво. А ще через нього відвідувачі новорічного ярмарку мають змогу передати привітання.На жаль, видання "УНН" не врахувало в перелік луцької головної новорічної красуні. Тождодасть свої фото ялинки на Театральному майдані міста.

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