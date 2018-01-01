Україну накриє циклон Stina: синоптик розповіла про погоду на найближчі дні





Про це написала синоптик Наталка Діденко написала на своїй сторінці у Facebook, - пише "



Вона зазначила, що в неділю у всіх областях очікується підвищення температури повітря до позначки зі знаком плюс.



«Очікується сніг, мокрий сніг, який переходитиме у дощ. Чому буде переходити у дощ? Тому що температура повітря завтра практично повсюдно в Україні буде вище нуля градусів, вдень +1... +3 градуси, на півдні та південному сході + 3... + 6 градусів. Така температура повітря "на грані" може бути небезпечною, адже відлига снігу і льоду швидко може ввечері стати льодом, калюжі - легко перетворюються в ожеледицю», - пише Діденко.



Діденко попередила всіх, хто планує пересування на автомобілі бути обережними. Вона порадила правильно вибирати місце для паркування, щоб не потрапити в халепу через налиплого снігу. «Особливе застереження» вона дала рибалкам.



«У Києві сьогодні буде йти сніг та мокрий сніг, який поступово перейде в дощ! У другій половині дня 23 грудня опади притихнуть і припиняться. Утримається поривчастий південний вітер. Температура повітря завтра у столиці 0... + 1 градус», — пише синоптик.



Вона також зазначила, що з понеділка очікуються похолодання, за якими послідує посеред тижня незначне потепління.



«Остання тиждень 2018 року обіцяє бути примхливим, тому, збираючись в скажені гонки за подарунками, обов'язково киньте в сумку якісь підтримують і захисні ліки. А ось ця Stina вже в понеділок почне «сипатися» під тиском західного антициклону, проте невеликий сніг ще буде підсипати», – додала синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 23 грудня на території всіх областей України очікується посилення циклону Stina. Це означає, що в більшості регіонів України випаде мокрий сніг, який буде переходити у дощ. Через велику кількість снігу можливе обмеження руху.Про це написала синоптикнаписала на своїй сторінці у Facebook, - пише " Главком ".Вона зазначила, що в неділю у всіх областях очікується підвищення температури повітря до позначки зі знаком плюс.«Очікується сніг, мокрий сніг, який переходитиме у дощ. Чому буде переходити у дощ? Тому що температура повітря завтра практично повсюдно в Україні буде вище нуля градусів, вдень +1... +3 градуси, на півдні та південному сході + 3... + 6 градусів. Така температура повітря "на грані" може бути небезпечною, адже відлига снігу і льоду швидко може ввечері стати льодом, калюжі - легко перетворюються в ожеледицю», - пише Діденко.Діденко попередила всіх, хто планує пересування на автомобілі бути обережними. Вона порадила правильно вибирати місце для паркування, щоб не потрапити в халепу через налиплого снігу. «Особливе застереження» вона дала рибалкам.«У Києві сьогодні буде йти сніг та мокрий сніг, який поступово перейде в дощ! У другій половині дня 23 грудня опади притихнуть і припиняться. Утримається поривчастий південний вітер. Температура повітря завтра у столиці 0... + 1 градус», — пише синоптик.Вона також зазначила, що з понеділка очікуються похолодання, за якими послідує посеред тижня незначне потепління.«Остання тиждень 2018 року обіцяє бути примхливим, тому, збираючись в скажені гонки за подарунками, обов'язково киньте в сумку якісь підтримують і захисні ліки. А ось ця Stina вже в понеділок почне «сипатися» під тиском західного антициклону, проте невеликий сніг ще буде підсипати», – додала синоптик.

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