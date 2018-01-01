На будинках з'явились тріщини: селяни на Волині потерпають від потужної вібрації. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Рівень вібрації перевищує норму утричі - це засвідчила експертиза.



Люди певні - усе через нове обладнання, яке встановили на цукровому заводі по сусідству. На підприємстві усе заперечують. І за словами селян, уже звільнили з роботи одного працівника, чиї родичі обурювалися ситуацією.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі смт. Мар'янівка, що на Волині уже кілька місяців потерпають від страшної вібрації, яка не лише дратує чи заважає в побуті, а й стала причиною руйнування будинків.Про це йдеться в сюжеті ТСН Рівень вібрації перевищує норму утричі - це засвідчила експертиза.Люди певні - усе через нове обладнання, яке встановили на цукровому заводі по сусідству. На підприємстві усе заперечують. І за словами селян, уже звільнили з роботи одного працівника, чиї родичі обурювалися ситуацією.

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