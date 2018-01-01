На будинках з'явились тріщини: селяни на Волині потерпають від потужної вібрації. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Жителі смт. Мар'янівка, що на Волині уже кілька місяців потерпають від страшної вібрації, яка не лише дратує чи заважає в побуті, а й стала причиною руйнування будинків.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Рівень вібрації перевищує норму утричі - це засвідчила експертиза.
Люди певні - усе через нове обладнання, яке встановили на цукровому заводі по сусідству. На підприємстві усе заперечують. І за словами селян, уже звільнили з роботи одного працівника, чиї родичі обурювалися ситуацією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Рівень вібрації перевищує норму утричі - це засвідчила експертиза.
Люди певні - усе через нове обладнання, яке встановили на цукровому заводі по сусідству. На підприємстві усе заперечують. І за словами селян, уже звільнили з роботи одного працівника, чиї родичі обурювалися ситуацією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На будинках з'явились тріщини: селяни на Волині потерпають від потужної вібрації. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
У лікарню на Волині завезли потужний томограф. ФОТО
Сьогодні, 21:12