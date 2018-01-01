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На будинках з'явились тріщини: селяни на Волині потерпають від потужної вібрації. ВІДЕО

На будинках з'явились тріщини: селяни на Волині потерпають від потужної вібрації. ВІДЕО
Жителі смт. Мар'янівка, що на Волині уже кілька місяців потерпають від страшної вібрації, яка не лише дратує чи заважає в побуті, а й стала причиною руйнування будинків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Рівень вібрації перевищує норму утричі - це засвідчила експертиза.

Люди певні - усе через нове обладнання, яке встановили на цукровому заводі по сусідству. На підприємстві усе заперечують. І за словами селян, уже звільнили з роботи одного працівника, чиї родичі обурювалися ситуацією.

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Теги: цукровий завод, Мар'янівка, вібрація
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