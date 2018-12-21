Волинський лісгосп запустив нову сучасну лінію з переробки деревини. ФОТО

У державному підприємстві «Камінь-Каширське лісове господарство» Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства було запущено в роботу нову сучасну лінію з переробки деревини. Це вже третій аналогічний об’єкт, якому дали старт лісівники Волині протягом останніх двох місяців року.Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.«Мені приємно, що волинські лісівники зробили такий суттєвий крок у напрямку розвитку переробки деревини. Це зараз фактично єдина можливість, щоб лісгоспи мали змогу розвиватися і дбати про відновлення лісів. Роблячи ставку на оновлення обладнання, ми інвестуємо у майбутнє. Інакше не зможемо конкурувати на ринку. Переконаний, що й місцева громада оцінить такий крок. Адже це не лише робочі місця, а й додаткові суми податків у бюджети», – зазначив заступник Голови Держлісагентства УкраїниУ свою чергу, начальник Волинського ОУЛМГрозповів, що завдяки встановленню ліній на кожному із підприємств – а це, крім Камінь-Каширського лісгоспу, ДП «Старовижівське ЛГ» та ДП «Любомльське ЛГ» – вдалося вдвічі підвищити ефективність переробки.Після символічного перерізання стрічки директор підприємствапровів коротку екскурсію оновленим лісокомплексом. Крім нового обладнання та відремонтованих приміщень, тут проведено капітальний ремонт побутових кімнат для працівників.В’ячеслав Кузьмич розповів, що на підприємстві загалом працює 165 осіб, з них 55 працівників задіяні на виробництві. Директор зазначив, що людям завжди приділяється особлива увага. Тому в лісгоспі не лише постійно вкладають кошти у покращення умов праці, а й приділяють значну увагу соціальному захисту працівників.Підприємство забезпечує своїх людей пиловником для забудови за пільговими цінами, дровами паливними, надається матеріальна допомога на лікування, оздоровлення та відпочинок працівників і членів їхніх сімей. Адже, наголошує директор, головне на підприємстві – люди. Не секрет, що жодна, навіть найсучасніша техніка, не може нормально працювати без фахівця.Тісною є співпраця лісгоспу і з місцевими громадами. На цьому наголошували присутні на відкритті керівники району. Адже підприємство не лише надає комфортні умови роботи з одними з найвищих зарплат на рівні району, а й сплачує чималі суми податків.Зокрема, за 11 місяців цього року підприємством загалом сплачено майже 19 млн грн податків до бюджетів різних рівнів. З них до місцевого бюджету надійшло 11 млн 606 тис. гривень.Заступник Голови Держлісагентства Володимир Бондар відвідав також ще одне лісогосподарське підприємство, що працює у районі, – ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».На завершення візиту на Камінь-Каширщину Володимир Бондар провів нараду з директорами підприємств. Під час наради обговорено перехід з 2019 року на нові національні стандарти визначення розмірно-якісних характеристик деревини, які гармонізовані з європейськими.