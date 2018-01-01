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Метрові бурулі: лучан застерігають не ходити під дахами будинків. ВІДЕО

Метрові бурулі: лучан застерігають не ходити під дахами будинків. ВІДЕО
У Луцьку через відлигу з дахів звисають величезні бурулі – подекуди довжиною понад метр.

Повідомляють Факти ICTV.

Містян просять бути дуже обачними. Через місячну норму опадів, що випала нещодавно за два дні, на будинках назбиралося до півметра снігу, який тепер почав танути і сповзати вниз.

Дехто самостійно чистить дахи від снігу та бурульок. Якщо зробити це важко, власники магазинів та інших закладів, огороджують небезпечні ділянки стрічкою.

Чистити дахи від бурульок і навали снігу мають комунальники, та вони так швидко не справляються, викликають і рятувальників. Ті просять пішоходів бути уважними і не ходити близько біля будівель.

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Теги: бурулі, відлига, рятувальники
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