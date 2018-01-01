Волинський прокурор потрапив в аварію у Києві, - ЗМІ

Ігор Цюприк. Про це повідомляє



Аварія сталась на мосту Патона близько 17:30.



Прокурор, будучи за кермом Toyota Land Cruiser Prado, втратив контроль через недотримання дистанції та зіткнувся з AUDI A3.



Зі слів очевидців, Цюприк в момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.



Наразі прокурора госпіталізували в Лікарню швидкої медичної допомоги з діагнозами закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В суботу, 22 грудня в ДТП у Києві потрапив перший зампрокурора Волинської області. Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.Аварія сталась на мосту Патона близько 17:30.Прокурор, будучи за кермом Toyota Land Cruiser Prado, втратив контроль через недотримання дистанції та зіткнувся з AUDI A3.Зі слів очевидців, Цюприк в момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.Наразі прокурора госпіталізували в Лікарню швидкої медичної допомоги з діагнозами закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.

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