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Волинський прокурор потрапив в аварію у Києві, - ЗМІ

Волинський прокурор потрапив в аварію у Києві, - ЗМІ
В суботу, 22 грудня в ДТП у Києві потрапив перший зампрокурора Волинської області Ігор Цюприк. Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.

Аварія сталась на мосту Патона близько 17:30.

Прокурор, будучи за кермом Toyota Land Cruiser Prado, втратив контроль через недотримання дистанції та зіткнувся з AUDI A3.

Зі слів очевидців, Цюприк в момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Наразі прокурора госпіталізували в Лікарню швидкої медичної допомоги з діагнозами закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.

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Теги: аварія, прокурор, Ігор Цюприк
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Коментарі 1
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готуйтеся, все що ЧЕСНо (ви ж ВСІ уже маєте джипи) нажито чесним тяжким трудом Укрвли... всі ж ми маємо такі ж як наші слуги дорходи..
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