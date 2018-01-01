Десятеро найкращих студентів-журналістів отримуватимуть стипендію з Австралії

Степана та Євгенії Радіонів.



Про це повідомив декан Юрій Громик на сторінці факультету у



“Студенти факультету філології та журналістики — нові стипендіати Вічного Фонду Степана та Євгенії Радіонів (Мельбурн, Австралія). Вітаємо! Друзі, розповідайте знайомим про ті гарні можливості, які дає навчання на факультеті філології та журналістики в Луцьку”, — написав Юрій Громик.



Отож, стипендію отримали: Ірина Васюхник, Ганна Павлусь, Діана Кичан, Максим Федорук, Наталя Марчук, Тетяна Мартинюк, Роман Царенко, Ірина Гордійчук, Вікторія Табачук, Максим Кравчук.

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