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Розповіли, як зростатимуть пенсії у 2019 році

Розповіли, як зростатимуть пенсії у 2019 році
Підвищення мінімальної пенсії в Україні почнеться вже з 1 січня 2019 року.

Перше підвищення торкнеться осіб старше 65 років, у яких стаж дорівнює 35-50 років. Їх пенсія зросте до 1669 грн.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.

Також відбудеться підвищення мінімальної пенсії за віком для інших пенсіонерів: з 1 липня – до 1564 грн і з 1 грудня – до 1638 грн.

Пройде і автоматичний перерахунок пенсій у рамках пенсійної реформи.

Трудові пенсії зростатимуть за індивідуальними показниками пенсіонерів – стажем і зарплатою. Коефіцієнт визначатиметься, як 50% темпів зростання зарплати і 50% темпів зростання інфляції за 2018 рік.

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Теги: пенсія, ріст
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