Розповіли, як зростатимуть пенсії у 2019 році





Перше підвищення торкнеться осіб старше 65 років, у яких стаж дорівнює 35-50 років. Їх пенсія зросте до 1669 грн.



Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає



Також відбудеться підвищення мінімальної пенсії за віком для інших пенсіонерів: з 1 липня – до 1564 грн і з 1 грудня – до 1638 грн.



Пройде і автоматичний перерахунок пенсій у рамках пенсійної реформи.



Трудові пенсії зростатимуть за індивідуальними показниками пенсіонерів – стажем і зарплатою. Коефіцієнт визначатиметься, як 50% темпів зростання зарплати і 50% темпів зростання інфляції за 2018 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підвищення мінімальної пенсії в Україні почнеться вже з 1 січня 2019 року.Перше підвищення торкнеться осіб старше 65 років, у яких стаж дорівнює 35-50 років. Їх пенсія зросте до 1669 грн.Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН Також відбудеться підвищення мінімальної пенсії за віком для інших пенсіонерів: з 1 липня – до 1564 грн і з 1 грудня – до 1638 грн.Пройде і автоматичний перерахунок пенсій у рамках пенсійної реформи.Трудові пенсії зростатимуть за індивідуальними показниками пенсіонерів – стажем і зарплатою. Коефіцієнт визначатиметься, як 50% темпів зростання зарплати і 50% темпів зростання інфляції за 2018 рік.

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