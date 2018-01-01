Розповіли, як зростатимуть пенсії у 2019 році
Сьогодні, 02:47
Підвищення мінімальної пенсії в Україні почнеться вже з 1 січня 2019 року.
Перше підвищення торкнеться осіб старше 65 років, у яких стаж дорівнює 35-50 років. Їх пенсія зросте до 1669 грн.
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.
Також відбудеться підвищення мінімальної пенсії за віком для інших пенсіонерів: з 1 липня – до 1564 грн і з 1 грудня – до 1638 грн.
Пройде і автоматичний перерахунок пенсій у рамках пенсійної реформи.
Трудові пенсії зростатимуть за індивідуальними показниками пенсіонерів – стажем і зарплатою. Коефіцієнт визначатиметься, як 50% темпів зростання зарплати і 50% темпів зростання інфляції за 2018 рік.
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Перше підвищення торкнеться осіб старше 65 років, у яких стаж дорівнює 35-50 років. Їх пенсія зросте до 1669 грн.
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.
Також відбудеться підвищення мінімальної пенсії за віком для інших пенсіонерів: з 1 липня – до 1564 грн і з 1 грудня – до 1638 грн.
Пройде і автоматичний перерахунок пенсій у рамках пенсійної реформи.
Трудові пенсії зростатимуть за індивідуальними показниками пенсіонерів – стажем і зарплатою. Коефіцієнт визначатиметься, як 50% темпів зростання зарплати і 50% темпів зростання інфляції за 2018 рік.
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