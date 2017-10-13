«Працівники банку» видурили у волинянки 36 тисяч гривень





До 56-річної шачанки зателефонувала невідома особа та, представившись працівником банку, повідомила, що її банківська картка заблокована та для її розблокування необхідно провести певні дії, – пише



Жінка, нічого не підозрюючи, робила те, що казали псевдопрацівник банку. У підсумку з банківської картки шахраї зняли 36 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На гачок телефонних шахраїв потрапила жителька Шацька.До 56-річної шачанки зателефонувала невідома особа та, представившись працівником банку, повідомила, що її банківська картка заблокована та для її розблокування необхідно провести певні дії, – пише Район.Шацьк Жінка, нічого не підозрюючи, робила те, що казали псевдопрацівник банку. У підсумку з банківської картки шахраї зняли 36 тисяч гривень.

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