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«Працівники банку» видурили у волинянки 36 тисяч гривень

«Працівники банку» видурили у волинянки 36 тисяч гривень
На гачок телефонних шахраїв потрапила жителька Шацька.

До 56-річної шачанки зателефонувала невідома особа та, представившись працівником банку, повідомила, що її банківська картка заблокована та для її розблокування необхідно провести певні дії, – пише Район.Шацьк.

Жінка, нічого не підозрюючи, робила те, що казали псевдопрацівник банку. У підсумку з банківської картки шахраї зняли 36 тисяч гривень.

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Теги: шахрайство, інтернет, картка
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Сьогодні, 04:08
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