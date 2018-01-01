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Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках

Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що через опади та сніготанення, ймовірне підвищення рівнів води на річках України.

Так, 23-24 грудня на рiчках басейну Захiдного Бугу, Прип'ятi на 0,1-0,6 м підніметься рівень води, - інформує ДСНС України.

А на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) на 0,2- 1,2 м.

Мiсцями льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води.

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Теги: рівень, вода, сніг
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