Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках





Так, 23-24 грудня на рiчках басейну Захiдного Бугу, Прип'ятi на 0,1-0,6 м підніметься рівень води, - інформує ДСНС України.



А на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) на 0,2- 1,2 м.



Мiсцями льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що через опади та сніготанення, ймовірне підвищення рівнів води на річках України.Так, 23-24 грудня на рiчках басейну Захiдного Бугу, Прип'ятi на 0,1-0,6 м підніметься рівень води, - інформує ДСНС України.А на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) на 0,2- 1,2 м.Мiсцями льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води.

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