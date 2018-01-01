Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
Сьогодні, 09:34
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що через опади та сніготанення, ймовірне підвищення рівнів води на річках України.
Так, 23-24 грудня на рiчках басейну Захiдного Бугу, Прип'ятi на 0,1-0,6 м підніметься рівень води, - інформує ДСНС України.
А на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) на 0,2- 1,2 м.
Мiсцями льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води.
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Так, 23-24 грудня на рiчках басейну Захiдного Бугу, Прип'ятi на 0,1-0,6 м підніметься рівень води, - інформує ДСНС України.
А на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) на 0,2- 1,2 м.
Мiсцями льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води.
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