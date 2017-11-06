На Дніпропетровщині пограбували і вбили депутата





Все це сталося у приватному будинку у селі Криничанського району, - інформує ГУНП у Дніпропетровської області.



Після того, як група зловмисників проникла до будинку, вони зв’язали дружину, доньку та 58-річного чоловіка. Вони погрожували господарям ножем та предметом, схожим на пістолет. Таким чином вони заволоділи майном і грошима родини.



Під час наліту грабіжники завдали господарю смертельного удару ножем. Чоловік помер у лікарні.



Відкрито кримінальну справу за фактом вбивства. Йде слідство.



Як повідомляє видання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпропетровській області невідомі у балаклавах проникли до будинку, пограбували та вбили чоловіка.Все це сталося у приватному будинку у селі Криничанського району, - інформує ГУНП у Дніпропетровської області.Після того, як група зловмисників проникла до будинку, вони зв’язали дружину, доньку та 58-річного чоловіка. Вони погрожували господарям ножем та предметом, схожим на пістолет. Таким чином вони заволоділи майном і грошима родини.Під час наліту грабіжники завдали господарю смертельного удару ножем. Чоловік помер у лікарні.Відкрито кримінальну справу за фактом вбивства. Йде слідство.Як повідомляє видання Сьогодні , вбитим виявився депутат однієї з районних рад області. Також за непідтвердженою інформацією викрадено близько 50 тисяч гривень і 20 тис. доларів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію