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На Дніпропетровщині пограбували і вбили депутата

На Дніпропетровщині пограбували і вбили депутата
У Дніпропетровській області невідомі у балаклавах проникли до будинку, пограбували та вбили чоловіка.

Все це сталося у приватному будинку у селі Криничанського району, - інформує ГУНП у Дніпропетровської області.

Після того, як група зловмисників проникла до будинку, вони зв’язали дружину, доньку та 58-річного чоловіка. Вони погрожували господарям ножем та предметом, схожим на пістолет. Таким чином вони заволоділи майном і грошима родини.

Під час наліту грабіжники завдали господарю смертельного удару ножем. Чоловік помер у лікарні.

Відкрито кримінальну справу за фактом вбивства. Йде слідство.

Як повідомляє видання Сьогодні, вбитим виявився депутат однієї з районних рад області. Також за непідтвердженою інформацією викрадено близько 50 тисяч гривень і 20 тис. доларів.

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Теги: пограбування, вбивство, Дніпропетровщина
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