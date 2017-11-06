На Дніпропетровщині пограбували і вбили депутата
Сьогодні, 10:32
У Дніпропетровській області невідомі у балаклавах проникли до будинку, пограбували та вбили чоловіка.
Все це сталося у приватному будинку у селі Криничанського району, - інформує ГУНП у Дніпропетровської області.
Після того, як група зловмисників проникла до будинку, вони зв’язали дружину, доньку та 58-річного чоловіка. Вони погрожували господарям ножем та предметом, схожим на пістолет. Таким чином вони заволоділи майном і грошима родини.
Під час наліту грабіжники завдали господарю смертельного удару ножем. Чоловік помер у лікарні.
Відкрито кримінальну справу за фактом вбивства. Йде слідство.
Як повідомляє видання Сьогодні, вбитим виявився депутат однієї з районних рад області. Також за непідтвердженою інформацією викрадено близько 50 тисяч гривень і 20 тис. доларів.
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Все це сталося у приватному будинку у селі Криничанського району, - інформує ГУНП у Дніпропетровської області.
Після того, як група зловмисників проникла до будинку, вони зв’язали дружину, доньку та 58-річного чоловіка. Вони погрожували господарям ножем та предметом, схожим на пістолет. Таким чином вони заволоділи майном і грошима родини.
Під час наліту грабіжники завдали господарю смертельного удару ножем. Чоловік помер у лікарні.
Відкрито кримінальну справу за фактом вбивства. Йде слідство.
Як повідомляє видання Сьогодні, вбитим виявився депутат однієї з районних рад області. Також за непідтвердженою інформацією викрадено близько 50 тисяч гривень і 20 тис. доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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