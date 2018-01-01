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23 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

23 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
23 грудня 2018 року вшановують Міну Красномовного. В народі вірили, що він зцілює очні хвороби. Хворі люди, зверталися до нього за допомогою, щоб Міна допоміг повернути їм зір. За повір'ям, він вчить відрізняти погану людину від хорошої. Наші предки казали: "Зі святого Міни – з очей полуда".

Іменини 23 грудня святкують: Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ганна, Григорій, Євгеній, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Степан, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 23 грудня:
– Ясний день віщує швидкий прихід морозів.

– Яскраво сяє Велика Ведмедиця – незабаром буде заметіль.

– Зірки мерехтять – до холоду.

– Яскраві і блискучі зірки обіцяють морозну погоду.

– Білі хмари – незабаром буде похолодання.

– Сороки літають близько до будинку – чекайте хуртовини.

Що можна робити 23 грудня

1. Сьогодні багато посміхайтеся і робіть добрі справи.

2. Якщо у вас є можливість довго поспати – обов'язково зробіть це. Повір'я кажуть, що чим довший сон 23 грудня, тим довше ви проживете.

Що не можна робити 23 грудня

1. Подаючи милостиню – не дивіться жебракові в очі – до біди.

2. Цього дня уникайте людних місць, краще відправтеся у напрямку, де менш людяно. Таким чином ви вбережете себе від ймовірної небезпеки.

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Теги: свято, прикмети
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