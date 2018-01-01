У Ківерцях кандидат у депутати від «УКРОПу» агітував в «день тиші»

Кандидат у депутати Ківерцівської міської ради Ківерцівського району Волинської області від партії «УКРОП»займався передвиборчою агітацією у «день тиші», що заборонено законом. У мережі facebook 22 грудня він поширював раніше створені агітаційні публікації.Відтак, про такі дії кандидата повідомлять правоохоронцям, а також оскаржать їх у ТВК.Зауважимо, що згідно з законодавством передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за кандидатів. Вона здійснюється в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України. Утім, будь які форми агітації заборонені у переддень виборів. У конкретному випадку це стосувалося 22 грудня.Лисюк Віктор Володимирович адвокат Національної асоціації адвокатів України. Народився 4 березня 1978 року у місті Ківерці. Освіта – вища юридична.