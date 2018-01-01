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У Ківерцях кандидат у депутати від «УКРОПу» агітував в «день тиші»

У Ківерцях кандидат у депутати від «УКРОПу» агітував в «день тиші»
Кандидат у депутати Ківерцівської міської ради Ківерцівського району Волинської області від партії «УКРОП» Віктор Лисюк займався передвиборчою агітацією у «день тиші», що заборонено законом. У мережі facebook 22 грудня він поширював раніше створені агітаційні публікації.

Відтак, про такі дії кандидата повідомлять правоохоронцям, а також оскаржать їх у ТВК.

Зауважимо, що згідно з законодавством передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за кандидатів. Вона здійснюється в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України. Утім, будь які форми агітації заборонені у переддень виборів. У конкретному випадку це стосувалося 22 грудня.

Довідка: Лисюк Віктор Володимирович адвокат Національної асоціації адвокатів України. Народився 4 березня 1978 року у місті Ківерці. Освіта – вища юридична.
У Ківерцях кандидат у депутати від «УКРОПу» агітував в «день тиші»
У Ківерцях кандидат у депутати від «УКРОПу» агітував в «день тиші»

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Теги: агітація, Лисюк Віктор, заборона, Ківерці
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