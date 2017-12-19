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У чергах на «Ягодин» – понад тисяча автівок

У чергах на «Ягодин» – понад тисяча автівок
На західній ділянці кордону на в’їзд в Україну утворились автомобільні затори.

Про це інформує Держприкордонслужба України.

У пунктах попуску на в’їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні. Це пов’язано з тим, що багато подорожуючих планують потрапити напередодні Різдва за Григоріанським календарем до своїх рідних та близьких, і ті, хто поїхав за кордон на заробітки або навчання, повертаються на свята додому.

Інформуємо, що 23 грудня на західній ділянці кордону на в'їзд в Україну на кордоні з Польщею:

пункт пропуску «Ягодин»- 700 легкових та 400 вантажівок;

«Краківець» - 800 легкових, 330 вантажних, 27 автобусів;

«Устилуг» - 150 легкових автомобілів;

«Угринів» -200 легковиків;

«Рава-Руська» -150 легкових та 160 вантажних автомобілів;

«Грушів» -200 легкових;

«Шегині» - 230 легкових, 150 вантажних, 15 автобусів;

«Смільниця» - 220 легкових авто.

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Теги: черги, Ягодин
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