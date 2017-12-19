У чергах на «Ягодин» – понад тисяча автівок
Сьогодні, 13:17
На західній ділянці кордону на в’їзд в Україну утворились автомобільні затори.
Про це інформує Держприкордонслужба України.
У пунктах попуску на в’їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні. Це пов’язано з тим, що багато подорожуючих планують потрапити напередодні Різдва за Григоріанським календарем до своїх рідних та близьких, і ті, хто поїхав за кордон на заробітки або навчання, повертаються на свята додому.
Інформуємо, що 23 грудня на західній ділянці кордону на в'їзд в Україну на кордоні з Польщею:
пункт пропуску «Ягодин»- 700 легкових та 400 вантажівок;
«Краківець» - 800 легкових, 330 вантажних, 27 автобусів;
«Устилуг» - 150 легкових автомобілів;
«Угринів» -200 легковиків;
«Рава-Руська» -150 легкових та 160 вантажних автомобілів;
«Грушів» -200 легкових;
«Шегині» - 230 легкових, 150 вантажних, 15 автобусів;
«Смільниця» - 220 легкових авто.
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Про це інформує Держприкордонслужба України.
У пунктах попуску на в’їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні. Це пов’язано з тим, що багато подорожуючих планують потрапити напередодні Різдва за Григоріанським календарем до своїх рідних та близьких, і ті, хто поїхав за кордон на заробітки або навчання, повертаються на свята додому.
Інформуємо, що 23 грудня на західній ділянці кордону на в'їзд в Україну на кордоні з Польщею:
пункт пропуску «Ягодин»- 700 легкових та 400 вантажівок;
«Краківець» - 800 легкових, 330 вантажних, 27 автобусів;
«Устилуг» - 150 легкових автомобілів;
«Угринів» -200 легковиків;
«Рава-Руська» -150 легкових та 160 вантажних автомобілів;
«Грушів» -200 легкових;
«Шегині» - 230 легкових, 150 вантажних, 15 автобусів;
«Смільниця» - 220 легкових авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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