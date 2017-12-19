У чергах на «Ягодині» – понад тисяча автівок

На західній ділянці кордону на в’їзд в Україну утворились автомобільні затори.Про це інформує Держприкордонслужба України.У пунктах попуску на в’їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні. Це пов’язано з тим, що багато подорожуючих планують потрапити напередодні Різдва за Григоріанським календарем до своїх рідних та близьких, і ті, хто поїхав за кордон на заробітки або навчання, повертаються на свята додому.Інформуємо, що 23 грудня на західній ділянці кордону на в'їзд в Україну на кордоні з Польщею:пункт пропуску «Ягодин»- 700 легкових та 400 вантажівок;«Краківець» - 800 легкових, 330 вантажних, 27 автобусів;«Устилуг» - 150 легкових автомобілів;«Угринів» -200 легковиків;«Рава-Руська» -150 легкових та 160 вантажних автомобілів;«Грушів» -200 легкових;«Шегині» - 230 легкових, 150 вантажних, 15 автобусів;«Смільниця» - 220 легкових авто.