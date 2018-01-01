Дерево вбило 18-річного хлопця на Львівщині





Подія трапилася в Жовківському районі в п'ятницю, 21 грудня, - пише



"На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 43-річний житель району і його 18-річний син пішли в лісопосадку заготовлювати дрова. Під час зрізання дерево впало на юнака, який помер на місці події від отриманих травм", - йдеться в повідомленні.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) Кримінального кодексу. Встановлюються обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області в лісопосадці під уламками дерева, що впало загинув молодий хлопець.Подія трапилася в Жовківському районі в п'ятницю, 21 грудня, - пише Корреспондент "На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 43-річний житель району і його 18-річний син пішли в лісопосадку заготовлювати дрова. Під час зрізання дерево впало на юнака, який помер на місці події від отриманих травм", - йдеться в повідомленні.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) Кримінального кодексу. Встановлюються обставини події.

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