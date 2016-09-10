Нерви берегти треба: подружжя з Волині розповіло про секрет довголіття





Сімдесят років тому потрапила 20–літня житомирянка Віра на Полісся. У Карасин Маневицького району, куди її направили на роботу, молода вчителька добиралася цілісінький тиждень — ​таким тоді було транспортне сполучення, - пише газета



«Разом з іншими випускниками житомирського педучилища, яких направили вчителювати на Волинь, ми ночували на вокзалах, очікували попутки», — ​усміхається Віра Яківна.



У Карасинській школі і розпочала Віра Масюк 37–річний учительський шлях. Через декілька років Віру Яківну перевели в школу Замостя. Тут вона квартирувала в Масюків. А невдовзі з армії повернувся Микола – син господарів, її майбутній чоловік. Після семи років служби повернувся Микола Масюк у рідне село.



"За сім років мав лише одну десятиденну відпустку", — ​зауважує Микола Онуфрійович, якого ще неповнолітнім призвали до армії.



Під час боїв за Ковель він був у бригаді з транспортування поранених, служив артилеристом у Кенігсберзі, закінчив курси водіїв.



Хлопець коли побачив чарівну квартирантку зрозумів, що це його доля і згодом вони побралися. У батьківській хаті, де мешкали дідусь із бабусею, батько, мати, сестра нареченого, розпочалося їхнє спільне життя.



"Інкубаторну станцію в Маневичах якраз почали будувати, я й влаштувався там. Щодня о шостій мусив виходити з дому, аби на дев’яту встигнути, — ​розповідає Микола Масюк.



Через декілька років Масюки, придбавши будинок, переїхали до Маневичів.



Коли Віра Яківна вперше стала вчителювати у районному центрі, в її класі навчалося 52 учні.



"Тоді не вистачало працівників. Невдовзі прислали ще Валентину Левчик, і класи поділили. Школа тоді була по вулиці 1–го Травня, в трьох корпусах навчались учні початкових, середніх та старших класів. ​Діти дуже поважали вчителів, хотіли вчитися. А ми проводили багато виховних заходів, залучали до них школярів. Учителі допомагали будувати школу № 1, відзначали свята — ​радісним і насиченим було життя в колективі", — ​згадує вчителька–пенсіонерка.



Коли інкубатор перевели в Оконськ, Микола Масюк працював механіком на Маневицькому маслозаводі. 25 років очілював це підприємство.



"На заводі трудилося 150 робітників, перероблялися сотні тонн молока", — ​з гордістю розповідає Микола Онуфрійович, який добре пам’ятає часи розквіту славного молокопідприємства, котре вже тільки в його спогадах.



Як не дивно, сім’я директора маслозаводу тримала корову. Тому й орали, сіяли, садили, косили. Подружжя виховало двох доньок та сина. І разом уже шістдесят восьмий рік.



"Головне в житті — ​не говорити нікому поганого слова. Ні рідним, ні близьким, ні учням, а коли тобі скажуть, зроби вигляд, що не чуєш — ​бо криком і сваркою нічого доброго не зробиш", — ​зауважує Віра Масюк



"Нерви берегти треба — в цьому і весь секрет довгого життя", — ​додає її чоловік.



«У щоденних клопотах минає день за днем. Ось уже й сорок, і п’ятдесят, і дев’яносто… Твої галасливі маленькі учні виростають, стають дорослими, і ти вже їх часом і не впізнаєш… А школа й досі сниться — ​ось відчиняю двері, заходжу в клас", — ​поринає у спогади вчителька.



ТМикола Онуфрійович доглядає великий фруктовий сад, який цьогоріч тішить щедрим урожаєм. На своїй вірній «Таврії» їздить разом із дружиною по гриби–ягоди.



"Коли лісом ходиш, то забуваєш, що і ноги можуть боліти. А додому приїдеш — ​вже і тиск, і пульс нормалізовані", — ​каже Микола.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подружжя Масюків із міста Маневичі Волинської області поділилось секретами довголіття.Сімдесят років тому потрапила 20–літня житомирянка Віра на Полісся. У Карасин Маневицького району, куди її направили на роботу, молода вчителька добиралася цілісінький тиждень — ​таким тоді було транспортне сполучення, - пише газета Волинь-нова «Разом з іншими випускниками житомирського педучилища, яких направили вчителювати на Волинь, ми ночували на вокзалах, очікували попутки», — ​усміхається Віра Яківна.У Карасинській школі і розпочала Віра Масюк 37–річний учительський шлях. Через декілька років Віру Яківну перевели в школу Замостя. Тут вона квартирувала в Масюків. А невдовзі з армії повернувся Микола – син господарів, її майбутній чоловік. Після семи років служби повернувся Микола Масюк у рідне село."За сім років мав лише одну десятиденну відпустку", — ​зауважує Микола Онуфрійович, якого ще неповнолітнім призвали до армії.Під час боїв за Ковель він був у бригаді з транспортування поранених, служив артилеристом у Кенігсберзі, закінчив курси водіїв.Хлопець коли побачив чарівну квартирантку зрозумів, що це його доля і згодом вони побралися. У батьківській хаті, де мешкали дідусь із бабусею, батько, мати, сестра нареченого, розпочалося їхнє спільне життя."Інкубаторну станцію в Маневичах якраз почали будувати, я й влаштувався там. Щодня о шостій мусив виходити з дому, аби на дев’яту встигнути, — ​розповідає Микола Масюк.Через декілька років Масюки, придбавши будинок, переїхали до Маневичів.Коли Віра Яківна вперше стала вчителювати у районному центрі, в її класі навчалося 52 учні."Тоді не вистачало працівників. Невдовзі прислали ще Валентину Левчик, і класи поділили. Школа тоді була по вулиці 1–го Травня, в трьох корпусах навчались учні початкових, середніх та старших класів. ​Діти дуже поважали вчителів, хотіли вчитися. А ми проводили багато виховних заходів, залучали до них школярів. Учителі допомагали будувати школу № 1, відзначали свята — ​радісним і насиченим було життя в колективі", — ​згадує вчителька–пенсіонерка.Коли інкубатор перевели в Оконськ, Микола Масюк працював механіком на Маневицькому маслозаводі. 25 років очілював це підприємство."На заводі трудилося 150 робітників, перероблялися сотні тонн молока", — ​з гордістю розповідає Микола Онуфрійович, який добре пам’ятає часи розквіту славного молокопідприємства, котре вже тільки в його спогадах.Як не дивно, сім’я директора маслозаводу тримала корову. Тому й орали, сіяли, садили, косили. Подружжя виховало двох доньок та сина. І разом уже шістдесят восьмий рік."Головне в житті — ​не говорити нікому поганого слова. Ні рідним, ні близьким, ні учням, а коли тобі скажуть, зроби вигляд, що не чуєш — ​бо криком і сваркою нічого доброго не зробиш", — ​зауважує Віра Масюк"Нерви берегти треба — в цьому і весь секрет довгого життя", — ​додає її чоловік.«У щоденних клопотах минає день за днем. Ось уже й сорок, і п’ятдесят, і дев’яносто… Твої галасливі маленькі учні виростають, стають дорослими, і ти вже їх часом і не впізнаєш… А школа й досі сниться — ​ось відчиняю двері, заходжу в клас", — ​поринає у спогади вчителька.ТМикола Онуфрійович доглядає великий фруктовий сад, який цьогоріч тішить щедрим урожаєм. На своїй вірній «Таврії» їздить разом із дружиною по гриби–ягоди."Коли лісом ходиш, то забуваєш, що і ноги можуть боліти. А додому приїдеш — ​вже і тиск, і пульс нормалізовані", — ​каже Микола.

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