Волинські лісівники передали новорічні подарунки для бійців 14-ої бригади. ФОТО

Волинські лісівники доставили допомогу бійцям 14-ї ОМБР та передали новорічні подарунки дітям, які живуть на лінії розмежування.У п'ятницю 21 грудня, волинські лісівники повернулися додому, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.Внесок у розмірі 100 грн зробив майже кожен із понад 3000-тисячного колективу лісівників. Тож сума загалом вийшла чимала – більше 250 тис. грн. На зібрані кошти вдалося закупити дизельні генератори, акумуляторні батареї, кабелі, бензопили, мастила, новорічні подарункові набори. Традиційно лісівники взяли із собою консервну продукцію власного виробництва лісогосподарських підприємств та різдвяні деревця у горщиках.Доставили все це безпосередньо до місця розташування Володимир-Волинської ОМБР перший заступник начальника Волинського ОУЛМГ, голова облорганізації Товариства лісівників України, начальник відділу лісового господарства ВОУЛМГ, прес-секретар ВОУЛМГ, помічник лісничого Кортеліського лісництва ДП «Ратнівське ЛМГ». Транспортом забезпечив підприємець"Напередодні ми поспілкувалися із командуванням бригади, розпитали, що їм потрібне, а тоді на зібрані кошти закупили найнеобхідніше для наших військових", – розповідає Руслан Войцеховський.Привезені лісівниками ялинки, які спочатку створюватимуть настрій у цій військовій частині, наші захисники пообіцяли згодом висадити біля пам’ятника загиблим у Волновасі.