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Маски-шоу на виборах: у Ківерцях до дільниці прийшов агресивний чоловік з пістолетом

Маски-шоу на виборах: у Ківерцях до дільниці прийшов агресивний чоловік з пістолетом
У Ківерцях на виборчу дільницю прийшов чоловік, який агресивно себе поводив і підняв бунт. При обшуку у нього вилучили іграшковий пістолет.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав громадський ативіст Володимир Бут-Гусаїм.

"Дільниця в Ківерцях #070267. Рівно 5 хв. назад відбулося маски шоу від жителя Ківерців, прийшов на дільницю і почав піднімати бунт, швидко відреагували. При обшуку знайшли пістолет, дякувати богу що іграшковий!, - йдеться у дописі.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: вибори, Ківерці
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Коментарі 1
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Може якось конкретніше напишите ,а то ні прізвищ ні причини бунту і таких новин у вас %20 ,чи боітеся що вас буде переслідувати вся ця гопота ,якщло так ,то краще не пишіть про них .
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