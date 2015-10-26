Маски-шоу на виборах: у Ківерцях до дільниці прийшов агресивний чоловік з пістолетом





Про це на своїй сторінці у Володимир Бут-Гусаїм.



"Дільниця в Ківерцях #070267. Рівно 5 хв. назад відбулося маски шоу від жителя Ківерців, прийшов на дільницю і почав піднімати бунт, швидко відреагували. При обшуку знайшли пістолет, дякувати богу що іграшковий!, - йдеться у дописі.



Головне фото – ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях на виборчу дільницю прийшов чоловік, який агресивно себе поводив і підняв бунт. При обшуку у нього вилучили іграшковий пістолет.Про це на своїй сторінці у Facebook написав громадський ативіст"Дільниця в Ківерцях #070267. Рівно 5 хв. назад відбулося маски шоу від жителя Ківерців, прийшов на дільницю і почав піднімати бунт, швидко відреагували. При обшуку знайшли пістолет, дякувати богу що іграшковий!, - йдеться у дописі.Головне фото – ілюстративне.

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