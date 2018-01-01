У селі на Волині горів хлів з дровами





Інцидент трапився у неділю, 23 грудня о 01:30, - пише



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем дочки власниці під час зберіганні золи та попелу.



«Знищено 4 метра квадратних шиферної покрівлі по дерев'яній обрешітки, 4 метра кубічних дров, сільськогосподарський інвентар», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Вишнів Любомльського району горіла господарська споруда.Інцидент трапився у неділю, 23 грудня о 01:30, - пише Район.Любомль Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем дочки власниці під час зберіганні золи та попелу.«Знищено 4 метра квадратних шиферної покрівлі по дерев'яній обрешітки, 4 метра кубічних дров, сільськогосподарський інвентар», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію