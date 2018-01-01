У селі на Волині горів хлів з дровами
Сьогодні, 18:36
У селі Вишнів Любомльського району горіла господарська споруда.
Інцидент трапився у неділю, 23 грудня о 01:30, - пише Район.Любомль.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем дочки власниці під час зберіганні золи та попелу.
«Знищено 4 метра квадратних шиферної покрівлі по дерев'яній обрешітки, 4 метра кубічних дров, сільськогосподарський інвентар», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
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Інцидент трапився у неділю, 23 грудня о 01:30, - пише Район.Любомль.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем дочки власниці під час зберіганні золи та попелу.
«Знищено 4 метра квадратних шиферної покрівлі по дерев'яній обрешітки, 4 метра кубічних дров, сільськогосподарський інвентар», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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