Повідомили, у якій громаді на Волині найвища явка виборців
Сьогодні, 16:03
На Волині тривають вибори до ОТГ.
Станом на 15.30 найвищий середній відсоток явки виборців зареєстрований на дільницях Війницької ОТГ – 57 %, Привітненської та Гуто-Боровенської ОТГ, де проголосувало по 55% від загальної кількості виборців, - йдеться на сторінці "Волинь.Солідарність" у facebook.
Явка виборців на інших дільницях: Старовижівська ОТГ – 45%, Підгайцівська ОТГ – 39%, Липинська ОТГ – 34%, Гіркополонківська ОТГ – 40%, Ківерцівська ОТГ – 31%, Тростянецька ОТГ – 48%.
Явка виборців у громадах, де відбуваються довибори депутатів:
Забродівська ОТГ – 48%, Вишнівська ОТГ – 47%, Затурцівська ОТГ -39%, Цуманська ОТГ – 49%, Поромівська ОТГ – 39%, Павлівська ОТГ – 46%, Зимненська ОТГ – 45%.
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Станом на 15.30 найвищий середній відсоток явки виборців зареєстрований на дільницях Війницької ОТГ – 57 %, Привітненської та Гуто-Боровенської ОТГ, де проголосувало по 55% від загальної кількості виборців, - йдеться на сторінці "Волинь.Солідарність" у facebook.
Явка виборців на інших дільницях: Старовижівська ОТГ – 45%, Підгайцівська ОТГ – 39%, Липинська ОТГ – 34%, Гіркополонківська ОТГ – 40%, Ківерцівська ОТГ – 31%, Тростянецька ОТГ – 48%.
Явка виборців у громадах, де відбуваються довибори депутатів:
Забродівська ОТГ – 48%, Вишнівська ОТГ – 47%, Затурцівська ОТГ -39%, Цуманська ОТГ – 49%, Поромівська ОТГ – 39%, Павлівська ОТГ – 46%, Зимненська ОТГ – 45%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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