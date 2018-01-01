Повідомили, у якій громаді на Волині найвища явка виборців





Станом на 15.30 найвищий середній відсоток явки виборців зареєстрований на дільницях Війницької ОТГ – 57 %, Привітненської та Гуто-Боровенської ОТГ, де проголосувало по 55% від загальної кількості виборців, - йдеться на сторінці "Волинь.Солідарність" у facebook.



Явка виборців на інших дільницях: Старовижівська ОТГ – 45%, Підгайцівська ОТГ – 39%, Липинська ОТГ – 34%, Гіркополонківська ОТГ – 40%, Ківерцівська ОТГ – 31%, Тростянецька ОТГ – 48%.



Явка виборців у громадах, де відбуваються довибори депутатів:

Забродівська ОТГ – 48%, Вишнівська ОТГ – 47%, Затурцівська ОТГ -39%, Цуманська ОТГ – 49%, Поромівська ОТГ – 39%, Павлівська ОТГ – 46%, Зимненська ОТГ – 45%.

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