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Забракували: у Луцьку на конкурсі не обрали кращий ексклюзивний сувенір. ФОТО

Забракували: у Луцьку на конкурсі не обрали кращий ексклюзивний сувенір. ФОТО
На конкурсі не обрали кращий промоційний сувенір Луцька.

Так, з 5 жовтня до 20 грудня відбувався конкурс на визначення кращого туристичного промоційного сувеніру, а також цінного ексклюзивного сувеніру Луцька, - інформує прес-служба Луцької міської ради.

Його було організовано з метою створення для туристів та гостей міста яскравого позитивного образу Луцька за допомогою сувеніру, формування нових форм сувенірної продукції та виявлення нових тенденцій в області створення сувенірних виробів з елементами символіки Луцька, підтримки талановитих майстрів, які створюють сувенірні вироби, стимулювання інтересу сучасних майстрів до вивчення та промоції Луцька, його природної, історичної та культурної спадщини.

Взяти участь в конкурсі зголосились майстри з Луцька, Ковеля і Львова. Загалом на розгляд конкурсної комісії було представлено 24 зразки сувенірів.


Запропоновані роботи були виконані у різних техніках з кераміки, дерева, металу і тканини. Деякі з них були створені спеціально на конкурс, але більшість вже давно і досить успішно представлені на ринку сувенірів.

Конкурсні роботи оцінили члени журі і прийняли рішення, що жодна з них не відповідає принаймні кільком критеріям конкурсу, а тому не може претендувати на найменування кращого туристичного промоційного чи кращого цінного ексклюзивного сувеніру Луцька.

У зв'язку з цим було прийнято рішення вважати конкурс таким, що не відбувся.

Забракували: у Луцьку на конкурсі не обрали кращий ексклюзивний сувенір. ФОТО
Забракували: у Луцьку на конкурсі не обрали кращий ексклюзивний сувенір. ФОТО
Забракували: у Луцьку на конкурсі не обрали кращий ексклюзивний сувенір. ФОТО
Забракували: у Луцьку на конкурсі не обрали кращий ексклюзивний сувенір. ФОТО
Забракували: у Луцьку на конкурсі не обрали кращий ексклюзивний сувенір. ФОТО
Забракували: у Луцьку на конкурсі не обрали кращий ексклюзивний сувенір. ФОТО
Забракували: у Луцьку на конкурсі не обрали кращий ексклюзивний сувенір. ФОТО
Забракували: у Луцьку на конкурсі не обрали кращий ексклюзивний сувенір. ФОТО
Забракували: у Луцьку на конкурсі не обрали кращий ексклюзивний сувенір. ФОТО
Забракували: у Луцьку на конкурсі не обрали кращий ексклюзивний сувенір. ФОТО
Забракували: у Луцьку на конкурсі не обрали кращий ексклюзивний сувенір. ФОТО

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Теги: сувенір, Луцьк
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