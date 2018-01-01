Забракували: у Луцьку на конкурсі не обрали кращий ексклюзивний сувенір. ФОТО
Сьогодні, 17:15
На конкурсі не обрали кращий промоційний сувенір Луцька.
Так, з 5 жовтня до 20 грудня відбувався конкурс на визначення кращого туристичного промоційного сувеніру, а також цінного ексклюзивного сувеніру Луцька, - інформує прес-служба Луцької міської ради.
Його було організовано з метою створення для туристів та гостей міста яскравого позитивного образу Луцька за допомогою сувеніру, формування нових форм сувенірної продукції та виявлення нових тенденцій в області створення сувенірних виробів з елементами символіки Луцька, підтримки талановитих майстрів, які створюють сувенірні вироби, стимулювання інтересу сучасних майстрів до вивчення та промоції Луцька, його природної, історичної та культурної спадщини.
Взяти участь в конкурсі зголосились майстри з Луцька, Ковеля і Львова. Загалом на розгляд конкурсної комісії було представлено 24 зразки сувенірів.
Запропоновані роботи були виконані у різних техніках з кераміки, дерева, металу і тканини. Деякі з них були створені спеціально на конкурс, але більшість вже давно і досить успішно представлені на ринку сувенірів.
Конкурсні роботи оцінили члени журі і прийняли рішення, що жодна з них не відповідає принаймні кільком критеріям конкурсу, а тому не може претендувати на найменування кращого туристичного промоційного чи кращого цінного ексклюзивного сувеніру Луцька.
У зв'язку з цим було прийнято рішення вважати конкурс таким, що не відбувся.
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Так, з 5 жовтня до 20 грудня відбувався конкурс на визначення кращого туристичного промоційного сувеніру, а також цінного ексклюзивного сувеніру Луцька, - інформує прес-служба Луцької міської ради.
Його було організовано з метою створення для туристів та гостей міста яскравого позитивного образу Луцька за допомогою сувеніру, формування нових форм сувенірної продукції та виявлення нових тенденцій в області створення сувенірних виробів з елементами символіки Луцька, підтримки талановитих майстрів, які створюють сувенірні вироби, стимулювання інтересу сучасних майстрів до вивчення та промоції Луцька, його природної, історичної та культурної спадщини.
Взяти участь в конкурсі зголосились майстри з Луцька, Ковеля і Львова. Загалом на розгляд конкурсної комісії було представлено 24 зразки сувенірів.
Запропоновані роботи були виконані у різних техніках з кераміки, дерева, металу і тканини. Деякі з них були створені спеціально на конкурс, але більшість вже давно і досить успішно представлені на ринку сувенірів.
Конкурсні роботи оцінили члени журі і прийняли рішення, що жодна з них не відповідає принаймні кільком критеріям конкурсу, а тому не може претендувати на найменування кращого туристичного промоційного чи кращого цінного ексклюзивного сувеніру Луцька.
У зв'язку з цим було прийнято рішення вважати конкурс таким, що не відбувся.
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